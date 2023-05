Dacă ar fi să parafrazăm titlul unei arhicunoscute emisiuni de divertisment, am spune așa: am întrebat 100 de branduri din România ce fac cu baza lor de date de clienți și prospecți și am aflat, discutând cu clienții noștri, dar și cu potențiali clienți, că majoritatea companiilor B2C (de exemplu, cele din domeniul FMCG) nu au o strategie coerentă de comunicare cu baza lor de date, își doresc să pună în acțiune un asemenea plan, dar nu au niciodată suficient timp. Baza de date de clienți și prospecți a unui brand este una dintre cele mai de neprețuit resurse pe care acesta le are la dispoziție, iar experiența ne-a demonstrat tuturor că este mai eficient să loializezi un client, decât să câștigi un client nou. De asemenea, o altă statistică revelatoare este aceea că sunt necesare cel puțin 5 interacțiuni cu un lead pentru a-l converti în client. Așadar, o bază de date de clienți și prospecți este utilă în măsura în care este utilizată.