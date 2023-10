Se apropie ziua de naștere a unei bune prietene și colege. Vizitați un site bine aprovizionat de parfumuri și faceți o selecție de câteva parfumuri atractive, fără a vă hotărî însă asupra unui brand. După câteva minute, deschideți un nou tab pentru browsing și observați, desigur, reclame la parfumurile selectate, iar pe seară primiți în inbox un email care vă reamintește de parfumurile abandonate în coș. Ce s-a întâmplat? Trecem de la consumator la marketer și advertiser, și spunem că, în călătoria de cumpărare, au intervenit atât first party cookies, cât și third party cookies, care au făcut posibilă comunicarea și promovarea produselor vizualizate.

Pentru a explica și mai bine, revenim la exemplul nostru: site-ul de parfumuri a dat fiecărui vizitator un cookie (un fișier) care este stocat pe dispozitivul vizitatorului, prin care ține minte informații despre vizitator: pagini și produse vizitate, ce a fost pus în coș, username-ul, limba selectată, cu alte cuvinte, lucruri care să îmbunătățească experiența de vizitare viitoare pe site-ul respectiv. Acestea sunt first party cookie-uri. Mergem mai departe la third party cookies. Third party cookies sunt cookie-uri date nu de site-ul pe care îl vizitați, ci de un alt site. Când ați vizitat site-ul de parfumuri ați primit și un cookie de la, să spunem, Click by Google. Acesta este un third party cookie, un advertising cookie. Companiile de digital advertising și-au dat seama că dacă plasează câte un cookie pe fiecare site, pot lega site-urile între ele și avea o privire de ansamblu asupra întregii activități a unui user. Cu alte cuvinte, parfumul vizionat pe site-ul de parfumuri vă poate apărea sub formă de ad când vă plătiți factura la telefonul mobil.

După cum putem vedea, third party cookies sunt esențiale în promovarea online. Ce se întâmplă însă de anul viitor, când sistarea third party cookies de către Google Chrome va produce una dintre cele mai mari schimbări în advertisingul digital așa cum îl cunoaștem până acum. Dacă vă bazați pe third party cookies pentru a avea acces la informații, aveți nevoie de un shift în felul în care faceți online advertising: să folosiți și să colectați mai eficient first party cookies. Adică, să dezvoltați campanii de comunicare utilizând la maximum baza de date de clienți și prospecți. Acesta este motivul pentru care colectarea de date este un trend ascendent.

Cum comunicăm eficient cu first party cookies

Dezvoltarea unei campanii de comunicare folosind baza de date de clienți și prospecți a unui brand poate părea dificilă și costisitoare, mai ales dacă implică o serie de tool-uri dispersate: un soft CRM care să stocheze datele; o echipă dedicată care să seteze și administreze CRM-ul; o persoană sau chiar o echipă care să se asigure că sunt respectate conformitățile GDPR. Apoi, desigur, este nevoie de o echipă de creație care să dezvolte mesajele de campanie și un project manager cu timp și răbdare la dispoziție. Dacă toate acestea vi se par dificil de închegat, atunci:

Aveți nevoie de IMPACTFUL

Dezvoltat de INTERACTIONS, IMPACTFUL este un program de consumer dialogue în 365 de zile creat pentru a adresa problemele specifice pe care le-am menționat anterior: oferirea unui tool care să ajute brandurile să comunice constant cu baza lor de date și, în același timp, o soluție de stocare a acesteia GDPR conformă și care să minimizeze impactul eliminării 3rd party cookies. O soluție ușor de implementat, care să optimizeze timpul și costurile departamentului de marketing, nu să adauge stres și taskuri inutile.

Primul pas IMPACTFUL este colectarea bazelor de date: colectăm bazele de date de consumatori existente indiferent de formatul sub care sunt stocate, le curățăm, le consolidăm și le sortăm în consumatori cu și fără consimțământ de comunicare. Adăugăm baza de date rezultată în platforma noastră dezvoltată în conformitate cu reglementările GDPR și o segmentăm apoi pe diverse criterii.

Strategie de conținut, livrare, raportare

În continuarea pasului despre care am vorbit anterior, stabilim împreună un mesaj cheie pe care ne dorim să îl imprimăm în mintea consumatorilor. Apoi dezvoltăm o strategie de conținut de 365 de zile și un plan de comunicare pe care îl livrăm conform bazei de date segmentate anterior. Fiecare consumator primește, nici mai mult, nici mai puțin, de un mesaj pe lună.

Rezultate raportate

Este foarte important să menționăm faptul că raportăm lunar statusul bazei de date - consimțământul și activitatea utilizatorilor alături de raportarea calitativă bazată pe răspunsurile și acțiunile consumatorilor.

IMPACTFUL este aici pentru a vă ajuta să faceți față sistării third party cookies. Haideți să colectăm și să comunicăm eficient cu bazele de date de clienți și prospecți. Vorbim 15 minute aplicat despre brandul dumneavoastră? Așteptăm doar un semn aici.

Agenția de comunicare interactivă & eCRM INTERACTIONS și-a început activitatea în ianuarie 2009. Compania a avut o creștere constantă și oferă servicii de creație, mentenanță, dezvoltări tehnice și de automatizare: 50% business autohton și 50% business extern.

În portofoliul de clienți INTERACTIONS de-a lungul timpului s-au numărat branduri precum Telekom, Nestlé (Joe, KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nescafe Dolce Gusto), Audi, Seat, Hochland, LG Electronics, Mega Image, Macromex (Edenia), Martini, CEC Bank, Groupama, Mobexpert, Metropolitan Life, Sodexo, Salterra, Porsche Finance Group, Elefant.ro, Oracle, Niran, K Group, Queisser Pharma, Nordic Group sau Profi.

Agenția are în portofoliu peste 50 de premii creative și nominalizări.

Motto-ul INTERACTIONS: "Ne ținem cuvântul dat, întotdeauna!"