Cehia. Workflow automatizat

Este adevărat că mediul de afaceri s-a schimbat radical într-o perioadă scurtă de timp, dar acest lucru nu trebuie văzut ca o amenințare ci, dimpotrivă, ca o provocare - aceea de a optimiza procesele digitale pentru a obține rezultatele dorite. Cum? Prin workflow-uri. Suntem, totuși, în anul 2022, workflow-urile trebuie să fie o parte esențială a oricărei afaceri - prin intermediul acestora economisești timp pentru a te concentra asupra altor activități ale companiei. Este ceea ce am implementat pentru un business de leader management din Cehia: workflow automatizat de comunicare cu membrii - atât cei existenți, cât și cei aflați în stadiu de recrutare.

Irlanda. Integrare HubSpot pentru e-commerce

Știai că 95% dintre vizitatorii site-ului tău nu fac nicio achiziție? Sau nicio altă conversie - abonare la newsletter, review, participare la un eveniment? Împreună cu echipa unui magazin online de cafea și produse pentru iubitorii de cafea din Irlanda am implementat HubSpot, transformând aceste statistici e-commerce neprietenoase în avantaje competitive. Astfel, am obținut o privire de ansamblu extrem de detaliată a activității fiecărui vizitator, de la începutul călătoriei de cumpărare, buyer’s journey, până la finalizarea sau nefinalizarea acesteia și am triplat indicatorii de performanță în cazul campaniilor de marketing personalizat, newslettere, coș abandonat, upsell și cross-sell.

Israel. Conversie automatizată de la FREE la PAID

Atunci când dezvoltăm un website pentru afacerea noastră sau un magazin online încercăm cu toții să creăm o experiență de navigare cât mai plăcută și prietenoasă pentru vizitatori. Ce se întâmplă, însă, când ne dorim să facem un site inclusiv, care să fie la fel de prietenos și cu persoanele cu dizabilități? Apelăm la o echipă dedicată care să ne transforme site-ul într-unul prietenos pentru toți vizitatorii. Este cazul unui business din Israel care oferă aceste servicii pentru toate companiile interesate. După o perioadă de FREE TRIAL, abonații trebuie să facă trecerea spre subscripția de tip PAID. Am crescut această rată de conversie cu ajutorul HubSpot automatizând toate procesele - de la campaniile de email la procesul de trecere efectiv la abonamentul PAID. Fără mailuri trimise manual, fără formulare revizuite manual, fără date de raportat manual.

Elveția. Comunicare și prospectare leaduri

Avantajul pe care îl obții prin tool-uri create să-ți optimizeze rezultatele este avantajul care te diferențiază în fața competiției. Date și contacte - două cuvinte cheie pe piața de astăzi. Astfel, să ții datele împrăștiate, lipsite de organizare este o carență care se poate dovedi decisivă în evoluția unei afaceri. Pentru un business din Elveția din domeniul imobiliar am reușit, cu ajutorul HubSpot, să automatizăm și segmentăm bazele de date de clienți și prospecți pentru a eficientiza campaniile de lead nurture și prospectare leaduri, eliminând astfel task-uri mici, dar numeroase și repetitive ca: pregătirea listelor de e-mail, trimiterea de mesaje generice, trimiterea de mesaje segmentate, planificarea campaniilor de newslettere.

România. Integrare HubSpot vânzări

Una dintre cele mai des întâlnite preconcepții este aceea că trebuie să fii un business cu o cifră de afaceri cu multe zerouri în euro pentru a-ți permite să inițiezi un proces de automatizare. Nimic mai greșit. Suntem onorați să fim partenerul unui brand 100% românesc, aflat la început de drum, Livada de la Argeș. Gestionarea prin HubSpot a tuturor comenzilor - cine/când a comandat, cine a revenit, frecvența comenzilor, precum și generarea de rapoarte comprehensive care să fie baza comunicării ulterioare cu clienții și prospecții sunt câteva dintre procesele de automatizare implementate.

Am enumerat mai sus doar câteva exemple de business-uri care au ales eficientizarea resurselor de timp și costuri prin strategii de automatizare. Suntem o echipă care acoperă exclusiv cu resurse interne toate fazele unui proiect de automatizare: consultanță inițială, arhitectura bazei de date, implementare efectivă, integrări, training personalizat și suport post-implementare și avem soluții adaptate oricărui tip de business - indiferent de domeniu, de numărul de angajați sau de cifra de afaceri.

Mediapost Martech este Consulting Partner Salesforce și HubSpot Platinum Partner (statut la care ajung doar 8% dintre partenerii HubSpot la nivel mondial). Avem in-house peste 20 de certificări diferite și 11 colegi care dețin cel puțin o certificare Salesforce sau HubSpot. Acoperim exclusiv cu resurse interne toate fazele unui proiect de automatizare: consultanță inițială, arhitectura bazei de date, implementare efectivă, integrări, training personalizat și suport post-implementare.