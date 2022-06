Când vorbim despre automatizarea serviciilor de marketing și vânzări, una dintre cele mai întâlnite și greșite preconcepții este că automatizarea este un proces greoi și de lungă durată, care necesită mult timp pentru a fi implementat și a cărui rezultate nu se văd imediat. În articolul următor vom arăta de ce nu este așa. Desigur că automatizarea nu este un proces instant, de fapt, automatizarea este un proces continuu, la fel cum și dezvoltarea unei afaceri este un proces continuu - perfectăm și optimizăm constant felul în care lucrăm pentru a obține rezultatele dorite într-un timp cât mai scurt și cu resurse cât mai puține. Dar asta nu înseamnă că nu veți beneficia de o serie de câștiguri încă de la începutul procesului de automatizare. Pentru a vă oferi o imagine cât mai clară, am alcătuit în articolul următor un top al beneficiilor vizibile în primele 21 de zile, your automation business make over in just 21 days.