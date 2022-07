Dacă ar fi să adaptăm celebra și foarte adevărata expresie One size does not fit all atunci când vorbim despre promoții, aceasta ar suna cam așa: One promotion does not reach all. Cu alte cuvinte, fiecare target al unui brand necesită un anumit tip de promoție. Pentru că da, există mai multe tipuri și mecanici de promoții și, evident, mai multe beneficii ale acestora, nu doar creșterea vânzărilor. Deși de cele mai multe ori asociem promoțiile cu creșterea vânzărilor, vă invit să descoperim în articolul următor 3 tipuri surprinzătoare de promoții și beneficiile acestora.