Sistarea third party cookies va modifica felul în care facem advertising online și va deschide un drum plin de oportunități pentru a alege o alternativă viabilă. Putem spune că ne aflăm în fața unei adevărate bătălii - browsere, platforme și agenții digitale se vor întrece să ofere clienților posibilități competitive de a-și targeta online audiența.

Înainte însă de a discuta detaliile despre alternativele pe care le avem la dispoziție, aș vrea să recapitulăm puțin ce sunt third party cookies, de fapt, ce sunt cookies-urile în general, la ce ne ajută, și care a fost modul în care le-am folosit până acum.

Ce sunt cookie-urile?

Spus foarte simplu și direct: cookie-urile sunt un mod foarte eficient prin care website-urile țin minte activitatea vizitatorilor. Să spunem că vizitați site-ul salteleortopedice.ro. Acest site dă fiecărui vizitator un cookie (un fișier) care este stocat pe dispozitivul vizitatorului, prin care ține minte informații despre vizitator: pagini și produse vizitate, ce ați pus în coș, username-ul, limba selectată, cu alte cuvinte, lucruri care să vă îmbunătățească experiența viitoare cu site-ul respectiv. Acestea sunt first party cookie-uri. Și acum, întrebarea: ce sunt third party cookies? Third party cookies sunt cookie-uri date nu de site-ul pe care îl vizitați, ci de un alt site. Să revenim la exemplul nostru: vizitați salteleortopedice.ro. Acesta dă cookie-urile de care am vorbit mai sus. Dar ce se întâmplă dacă primiți un cookie de la, să spunem, Click by Google? Acesta este un third party cookie, un advertising cookie. Companiile de digital advertising și-au dat seama că dacă plasează câte un cookie pe fiecare site, pot lega site-urile între ele și avea o privire de ansamblu asupra întregii activități a unui user. Cu alte cuvinte, salteaua vizionată pe site-ul de saltele vă poate apărea sub formă de ad când vă plătiți factura la telefonul mobil.

Privind din perspectiva noastră, de online advertisers, third party cookies au reprezentat un salt uriaș în a targeta audiența dorită și sunt responsabile pentru boom-ul extraordinar pe care l-a înregistrat e-commerce-ul în ultimul timp, pentru că au oferit brandurilor informație valoroasă.

HubSpot, alternativa viabilă la sistarea third party cookies

Însă acum, aflați în fața sistării iminente a acestora, suntem într-un impas. Dacă vă bazați pe third party cookies pentru a avea acces la informații, aveți nevoie de un shift în felul în care faceți online advertising. Conform datelor HubSpot, 41% dintre marketeri au afirmat că, după sistarea third party cookies, cea mai mare provocare va fi incapacitatea de a colecta în continuare datele utilizatorilor. Pentru a evita această problemă și a fi pregătiți pentru sistarea third party cookies, soluția este să vă pregătiți din timp propriile date (first party data), iar primul pas în aceasta direcție îl reprezintă setarea infrastructurii tehnice. De exemplu suita HubSpot CRM integrează atât Google Ads cât și Facebook sau Linkedin Ads și permite combinarea datelor din aceste platforme (clickuri, conversii etc) cu datele din CRM (istoric de cumpărare, demografice etc).

Să presupunem, de exemplu, că sunteți un service auto care de doua ori pe an (înainte de iarnă și apoi în primăvară) vrea să își promoveze serviciul de schimb și depozitare de anvelope. Cu o baza de date bine pusă la punct în HubSpot, puteți crea campanii pe Google sau Facebook care țintesc strict oamenii pe care îi aveți colectați în CRM și despre care știți că au o anumită marcă de mașină, o anumită dimensiune de anvelope și așa mai departe.

O targetare mai bună a ad-urilor înseamnă conținut mai relevant, experiențe mai utile pentru clienți și, în primul rând, o utilizare MULT mai eficientă a bugetului.

Sistarea third party cookies vine ca o urmare a faptului că, în America, conform datelor Google, 72% dintre utilizatori se declară anxioși față de nivelul de intruziune a advertisingului online. În Europa, problema a fost adresată prin protocolul de GDPR - care, dacă este implementat corect, ar trebui să permită vizitatorilor să aleagă, în momentul în care vizitează un site, ce cookie-uri acceptă, acord GDPR care ne-a făcut pe toți să pierdem mai mult timp cu click acord/de acord decât cu browsingul efectiv.

Parteneriatul dintre marii jucători din advertising-ul online (precum Google, Facebook și Linkedin) și HubSpot oferă tool-urile necesare pentru a ajunge cât mai simplu la audiența care contează și pentru a face, ulterior, lead nurturing eficient. Puteti crea audiențe, crea ad-uri personalizate, observa și raporta care dintre ad-uri performează cel mai bine, raporta care keyword-uri performează, link-ui conversiile online cu cele offline pentru a obține o raportare comprehensivă, automatiza procesele de lead nurturing și face trecerea acestora de la marketing la sales. În esență vorbim de un proces complet de online advertising care nu se bazează pe 3rd party cookies.

Dacă vă doriți să aflați mai multe despre HubSpot marketing CRM și despre cum să aveți un brand pregătit pentru sistarea third party cookies, eu și echipa Mediapost Martech vă stăm la dispoziție.

Mediapost Martech oferă servicii de onboarding și consultanță automatizare prin intermediul platformelor HubSpot, Salesforce și monday.com pentru întregul spațiu EMEA. Acoperim exclusiv cu resurse interne toate fazele unui proiect de automatizare: consultanța inițială, arhitectura bazei de date, implementare efectivă, integrări, training personalizat și suport post-implementare.