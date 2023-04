Înainte de a vorbi efectiv despre rotația de personal, trebuie să semnalăm primul red flag din exemplul anterior: baza de date de clienți și prospecți păstrată într-o agendă. Dacă ne oprim și glumim puțin, am putea spune că au sunat anii ‘80 și își vor agenda înapoi. Suntem în anul 2023, iar automatizarea proceselor de vânzări nu mai este ceva exclusivist, este o normă, un mod de lucru comun care nu doar că eficientizează procesul de vânzări, dar vă ajută să evitați în totalitate scenarii ca cele menționate anterior. Suntem în anul 2023, iar un CRM de vânzări este esențial.

Cum te ajută HubSpot CRM să îți păstrezi intactă baza de date de clienți și prospecți, indiferent de rotațiile din echipa de vânzări

Așadar, suntem în scenariul în care toate întâlnirile, toate detaliile prospecților au trăit în agenda personală sau într-un excel pe computerul personal al agentului de vânzări care se pregătește să plece din companie. Odată cu plecarea acestuia, pleacă și informațiile. Noul membru al echipei începe tot procesul de vânzări de la 0 - nu are istoric, nu știe nimic din ce s-a discutat anterior.



În HubSpot, toate interacțiunile pe care agentul de vânzări le face cu un prospect sunt înregistrate într-un timeline, indiferent dacă vorbim de e-mailuri transmise sau alte activități de marketing. Fiecare prospect are, așadar, un timeline în HubSpot în care vedem, dintr-o singură privire: e-mailurile trimise, dacă acestea au fost deschise, și, foarte interesant, ce alte acțiuni a mai realizat prospectul nostru destinatar: a făcut click pe un link inserat în mail? A downloadat unul sau mai multe materiale transmise? Dacă da, aflăm, de asemenea, și cât timp a petrecut citind fiecare material downloadat/click-uit - o informație extrem de utilă pentru că ne arată și ce anume i-a atras atenția prospectului nostru. În plus, agentul de vânzări primește o notificare în momentul în care prospectul downloadează documentul transmis. Din nou, o acțiune binevenită pentru că poate fi inițiat un eventual contact telefonic.

La fel, în același timeline este înregistrat și istoricul apelurilor telefonice. Tot aici putem adăuga notițe personale - de exemplu, la finalul unui call, pentru a ne reaminti subiecte pe care le considerăm importante pentru interacțiunile următoare. Tot aici sunt înregistrate și bifate toate taskurile pe care le-am înregistrat cu contactul respectiv - de la primii pași, la cea mai recentă acțiune. Observați, desigur, cum schimbarea membrilor din echipa de vânzări nu afectează sub nicio formă relația cu prospecții. Toate informațiile rămân în CRM și sunt, efectiv, la un click distanță. Astfel, niciun nou membru al echipei nu reia activitatea, sau, și mai rău, baza de date, de la 0.

Pentru a exemplifica și mai bine tot ceea ce am detaliat mai sus, am realizat aici un scurt VIDEO cu interfața din HubSpot. 4 minute și vă veți convinge că CRM-ul de vânzări de la HubSpot este, într-adevăr, tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă eficientiza activitatea de vânzări. Și, desigur, echipa Mediapost Martech este aici pentru a vă răspunde la orice alte întrebări suplimentare. Mediapost Martech oferă servicii de onboarding și consultanță automatizare prin intermediul platformelor HubSpot, Salesforce și monday.com pentru întregul spațiu EMEA. Acoperim exclusiv cu resurse interne toate fazele unui proiect de automatizare: consultanța inițială, arhitectura bazei de date, implementare efectivă, integrări, training personalizat și suport post-implementare.



