Știm deja: AI este cel mai hot topic, nu doar al verii, dar al întregului an 2023. Este atât de hot încât, business-uri de pe întreg mapamondul, cu domenii diverse de activitate, încearcă să-l integreze în operațiunile lor. În plus, în mediul de business atât de alert de astăzi, un mediu aflat în continuă mișcare, obiectivul oricărui brand este să ofere produse și servicii cât mai adaptate nevoilor clienților pentru a rămâne competitiv. Știm deja: nu putem merge mai departe făcând totul de unul singur. Avem nevoie de tool-uri smart, care să ne faciliteze felul în care lucrăm, să ne optimizeze task-urile plictisitoare și repetitive și să ne ofere mai mult timp pentru task-urile creative, care ne ajută să ne creștem afacerea. Nu putem avea profit, în 2023, folosind tool-uri din 1990. De aceea, este important să integrăm în afacerea noastră tool-uri smart și actuale.

Cum integrează HubSpot tehnologia AI

Fiind nu doar în pas cu timpurile, dar și cu un pas înaintea lor, HubSpot integrează tehnologia AI și pune la dispoziția utilizatorilor ChatSpot.ai. ChatSpot.ai utilizează procesarea limbajului natural (NLP) și algoritmi de învățare automată pentru a înțelege întrebările adresate, pentru a oferi informații relevante și pentru a ajuta la rezolvarea promptă a problemelor. ChatSpot.ai oferă companiilor o modalitate scalabilă și eficientă de a crea suport personalizat, de a capta clienți potențiali și de a genera conversii. Rezultatul? Îmbunătățirea și fluidizarea proceselor de marketing, sales și servicii clienți. Pentru a exemplifica cât mai concludent, am realizat aici un short video preview al unei sesiuni cu ChatSpot.ai:

Ce putem face cu ChatSpot.ai?

Adăugarea unui contact nou

Deschidem ChatSpot.ai și începem cu o întrebare simplă: câte contacte am? Tastăm întrebarea în bara de chat și primim răspunsul (aproape) instant. Să ne continuăm exemplu și să spunem 10625 contacte. Acum, să spunem că vrem să adăugăm un contact: pur și simplu tastăm în bara de chat: adaugă contactul mihai.popescu@exemplu.com, Mihai Popescu, Bdl. Unirii nr.73, Sector 3, București, follow up în 4 zile. Desigur, acest lucru ar fi putut fi realizat în CRM, Contacts App, Add Contact, completând câmpurile de nume și adresă, iar apoi, cu Add Task alegem task-ul de follow up în 4 zile. Însă, în loc de o serie de 20 de click-uri, am realizat toate aceste acțiuni folosind o singură frază pe care am scris-o în bara de ChatSpot.ai. Putem vedea contactul în CRM-ul HubSpot împreună cu task-ul de follow-up în 4 zile.

Research de potențiali clienți

Am văzut că ChatSpot.ai nu are nicio problemă în a oferi informații legate de baza de date de clienți și prospecți. Dar dacă ne dorim să ieșim din acest areal? Putem face acest lucru la fel de simplu: tastăm în bara de chat, de exemplu, găsește companii din domeniul farmaceutic, cu peste 100 de angajați din România.

Mailuri

Știm cu toții că oamenii de marketing și de vânzări trăiesc într-o simbioză perfectă atât cu mailul, cât și cu apelurile telefonice sau call-urile. Mailurile sunt o parte extrem de importantă din activitatea de marketing sau de vânzări, dar și acțiuni care ocupă mult timp, și care ridică adesea dileme expeditorului când inspirația nu este la cele mai înalte cote. Așadar, ChatSpot.ai vă poate ajuta nu doar să compuneți un e-mail, dar să compuneți un e-mail în funcție de contactul expeditor - utilizând toată informația care există deja în CRM despre contactul respectiv și din istoria de e-mailuri transmise.

Raportare

Să ne imaginăm următorul scenariu: sunteți într-o ședință în care analizați indicatorii de vânzări pentru Q2. Și doriți să aflați numărul de clienți nou adăugați în Q2 și țara de proveniență, pentru a putea extinde strategia și pentru Q3. Așa că pur și simplu tastați: raport companii adăugate în Q2 grupate în funcție de țară. De asemenea, se poate trimite instant pe mail acest raport tuturor participanților la ședință sau se pot seta remindere pentru a primi un asemenea raport la finalul fiecărui trimestru. Desigur că această raportare se extinde pentru oricare alte KPI-uri, în funcție de o gamă largă de parametrii: încasări, agenți de vânzări, locație, perioadă etc.

Analytics

ChatSpot.ai are acces la toate datele Analytics din HubSpot - vizitatori site, conversii, leads etc. Așa că putem genera instant rapoarte cu, să spunem, numărul de unici pe lună ai site-ului - fie sub formă de tabel, fie sub formă de grafic. Sau cuvinte cheie pentru căutare. Sau performanța Linkedin ads. Putem extinde aceste rezultate și putem genera, în funcție de, să spunem anumite cuvinte cheie, idei de articole de blog sau de ad-uri de Instagram.

Sper că am reușit să vă ofer câteva exemple cât mai concludente despre beneficiile pe care ChatSpot.ai le poate aduce în activitatea dumneavoastră. Iar despre vremurile care mereu se schimbă, vreau să închei prin a spune doar let’s seize the day și vă aștept aici la un call de 15 minute pentru a vedea ce beneficii poate avea business-ul dumneavoastră utilizând HubSpot și AI.

Mediapost Martech oferă servicii de onboarding și consultanță automatizare prin intermediul platformelor HubSpot, Salesforce și monday.com pentru întregul spațiu EMEA. Acoperim exclusiv cu resurse interne toate fazele unui proiect de automatizare: consultanța inițială, arhitectura bazei de date, implementare efectivă, integrări, training personalizat și suport post-implementare.