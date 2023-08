Se vorbește mult astăzi despre felul în care se schimbă, de fapt s-a schimbat, comunicarea dintre brand și client. Am putea spune că o lume digitală impune soluții digitale, nu-i așa? Cu toate acestea, există câteva date care ar putea să ne surprindă. Peste 50% dintre clienți preferă să contacteze un brand printr-un apel telefonic, mai ales atunci când doresc să își exprime o nemulțumire, iar 82% dintre clienți renunță la a fi fideli unui brand în urma unei lipse de interacțiune directă. Am putea spune, așadar, că, oricât de digitalizați am fi, the human touch este încă profund resimțită și dorită.