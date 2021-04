Dare to Rug este primul brand românesc care produce covoare hand-tufted, o tehnică prin care sunt inserare smocuri de lână pe o suprafață de bumbac, cu ajutorul unui pistol special.

„În proiectele noastre de design am descoperit că nu aveam acces la ce modele de covoare ne doream. Andreea locuia în Shanghai și muncea ca designer de interior într-un studio unde se făceau proiecte de lux. Deoarece avea acces la fabricile și producătorii din China, am stabilit să facem proiectele și modelele noastre acolo, să testăm piața. De aici am ajuns să facem propria colecție și să creăm un brand”, spune Flavia Scînteanu, cofondatoarea Dare to Rug.

După ce Andreea s-a întors din Shanghai, iar Flavia din Milano, unde a studiat designul de interior, cele două prietene au început în toamna lui 2015 prima colecție cu modele inspirate din motive tradiționale românești - Romanian Moods.

Dare to Rug a luat naștere dintr-un accelerator de afaceri

Povestea business-ului Dare to Rug a început cu 10.000 euro, pe când cele două antreprenoare făceau parte din acceleratorul de afaceri Impact Hub Bucharest.

„Am participat în acest program trei luni, lucru care ne-a ajutat să facem tranziția de la designeri, la antreprenori deoarece noi nu știam nimic despre ce înseamnă să ai un business”, spune Flavia Scînteanu.

La final de accelerator, Andreea și Flavia au strâns 10.000 euro dintr-o campanie de finanțare prin crowdfunding, reușindă astfel să vândă și primul covor.

„Pe când eram în accelerator, oamenii ne-au descurajat spunându-ne că acest tip de covoare colorate nu vor prinde în România. Glumeam că nimeni nu o să cumpere produsele noastre, că este provocarea covoarelor. Așa a apărut numele Dare to Rug”, spun cele două antreprenoare (foto - Flavia Scînteanu - stânga și Andreea Batros - dreapta)

Cum arată covoarele ecologice și biodegradabile personalizate

În studioul de pe Stada Otetari din București, pasionații de design pot vedea câteva dintre covoarele handmade expuse și pot alege mostrele de material și culoare pentru a crea un obiect 100% personalizat.

„Covoarele noastre sunt din materiale naturale, handmade și sunt produse în China. Am încercat și în România, însă fabricile mari nu mai există, iar cele mici nu au putere de producție mare sau nu folosesc materiale de calitate. Am început să producem acolo covoarele și am rămas în același loc deoarece se aliniază cu standardele de calitate pe care le căutăm”, spune Andreea Batros.

Covoarele brandului Dare to Rug sunt realizate cu lână din Noua Zeelandă și vopseluri care nu dăunează mediului și bumbac. În procesul de vopsire a lânii sunt folosite doar produse testate ecologic. Covoarele din lână naturală sunt biodegradabile și ajută la protejarea mediului înconjurător.

Prețul unui astfel de covor începe de la 300 euro pe metru pătrat și poate ajunge și până la 650 euro pe metru pătrat. Cel mai scump produs confecționat de cele două antreprenoare a avut 16 metri pătrați și a costat circa 6.000 euro (foto).

În prezent, compania are în portofoliu 20 de modele. Un covor hand-tufted este confecționat în circa trei luni, mai rapid față de cele tradiționale, care durează dublu.

„Plănuim să adăugăm și alte modele în următorii ani. Suntem gata deja cu a patra colecție pe care intenționăm să o lansăm în toamna acestui an”, spune Flavia Scînteanu.

Dare to Rug a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 46.000 euro și a vândut 70 de covoare. Compania vinde produsele și în America, Asia și Rusia, 30% din producție mergând spre export și 70% în România. Cele două antreprenoare plănuiesc să ajungă anul viitor și în Anglia, Olanda și Belgia.