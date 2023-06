Strategiile de sustenabilitate vor deveni tot mai importante în următorii ani, dar în ce constau efectiv? Mult timp, companiile le-au privit mai degrabă ca pe broșuri de PR sau le-au separat de strategia principală a firmei. Dar directiva CSR care a intrat în vigoare anul acesta face tot mai presantă chestiunea elaborării unei strategii de sustenabilitate chiar și pentru IMM-uri. Luminița Roșca, director general Eco Synergy, a explicat cum se realizează o asemenea strategie la conferința SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.