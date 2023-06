Magazinele sunt pline de produse ”verzi”, ”eco”, ”prietenoase cu mediul”, ”sustenabile”. Există însă, dincolo de etichetă, vreun efort real pentru mediu al companiilor care le produc? Studiile arată că răspunsul este mai degrabă negativ. Practic, eticheta ne minte în foarte multe cazuri – poate mai mult de jumătate. Cât de gravă este situația și care sunt soluțiile, am aflat de la Miriam Thiemann, EU Ecolabel and Sustainable Consumption Campaigner în cadrul Biroului European pentru Mediu (European Environmental Bureau), în cadrul conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.