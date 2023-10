Sunt mai riscante investițiile în proiecte regenerabile din perspectiva băncilor? ”Ne uităm la un câmp și ni se spune o poveste că acolo va fi ceva frumos, deci este clar că este mai riscant”, a afirmat Romulus Andrei, Head of Structured Finance, Banca Transilvania, la conferința Govnet ”Romanian Renewable Energy Summit 2023”. Riscul, spune bancherul, se traduce într-o marjă de creditare puțin mai mare decât finanțarea clasică.

O piață volatilă, cu riscuri pentru toată lumea

Dar regenerabilele nu arată riscant doar pentru bănci, ci și pentru investitori. ”Cine nu cunoaște piața riscă să ajungă într-o situație foarte dificilă, fiindcă e o piață volatilă”, avertizează Romulus Andrei. ”Am văzut cu toții ce s-a întâmplat de nenumărate ori în anii care au trecut, fluctuații ale pieței care au dus la la la multe probleme pentru anumite companii care erau în piață”.

Cum arată prețul energiei în modelările băncilor pentru următorii ani? Se va ieftini sau vom vedea o prelungire a crizei? Anul trecut, afirmă reprezentantul Băncii Transilvania, piața ”era undeva unde nu ar trebui să fie, dar și pentru puțin timp”. Ca urmare, banca pondera prețul energiei cu 70%, chiar dacă nivelurile erau foarte mari în conjunctura de atunci (în august 2022 se trecuse pe piața spot de pragul de 4.000 lei/MWh).

”Că ponderezi prețul energiei cu 70% sau 50% e opțiunea fiecărei bănci de a-și alege modelul pe care îl preferă. Ceea ce urmărim noi este cooperarea cu cei care sunt tehnic capabili să facă estimări de preț pe termen lung. Sunt agenții pe care probabil că toată lumea le cunoaște, construim modelele financiare pe termen lung și în baza acelor acelor indicații. De asemenea, în predicția de cash-flow, întotdeauna facem scenarii de stres - adică luăm în considerare un nivel de bază care este finanțabil și care este normal să fie aplicat și un scenariu de stres cu un preț al energiei ponderat cu eventualitatea în care există perioade în care prețul energiei poate să fie mai mare sau mai mic. Deci modelul trebuie să rezulte că va ține și la acel stres”, a explicat Romulus Andrei.

Băncile, spune el, preferă un serviciu al datoriei echilibrat și posibil de susținut pentru proiectele de regenerabile. ”Nu vrem să mergem cu finanțări care sunt la limită și care, la cea mai cea mai mică mișcare din piață, pot să devină o problemă”.

Băncile se uită la PPA

De asemenea, băncile preferă, cum este și logic, proiectele de regenerabile care au deja încheiate PPA-uri. Un PPA este practic un contract bilateral negociat direct, pe termen lung, între actori privați, în care se stipulează un preț fix (sau indexat). Printr-un astfel de acord, ei se protejează de fluctuațiile prețului energiei electrice. Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul beneficiază astfel de un preț rezonabil, dar și banca știe că vânzătorul are unde să-și vândă ”marfa” și se poate baza pe un preț.

De exemplu, Banca Transilvania vine cu variante în care cere ca minim 50% din producție să fie acoperită cu un contract cu preț fix pe o perioadă rezonabil de lungă. Diferența este acceptată a veni din piața spot, care este mai riscantă și mai volatilă.

Cum va evolua prețul energiei?

Andrei Gavriliță, Senior Director, Head of Corporate Banking, Libra Internet Bank, spune că fiecare bancă are în privința finanțărilor în domeniul energiei un model propriu, dar și că acesta e dinamic, fiind diferit față de anul trecut. ”Avem acces la rapoarte internaționale care dau o perspectivă asupra prețului în regiune și în România și pe tipuri - solar, eolian etc. Dar și aceste rapoarte, dacă ne uităm acum un an arătau într-un fel, în aprilie sau în iulie arată altfel. Până la urmă sunt sunt niște previziuni și trebuie cu toții să lucrăm cu niște scenarii. Atât pentru noi cât și pentru investitor, riscul pieței trebuie cunoscut și asumat de ambele părți în ideea în care stabilim un anumit grafic de plăți”, a afirmat el.

Cum acest grafic trebuie să aibă în vedere și evoluția viitoare a pieței, Libra a adoptat o structură de rambursare cu sume mai mari în prima în prima parte a perioadei iar după 5 ani, cu sume mai mici, astfel încât clienților să le fie mai ușor să plătească în condițiile unei piețe a energiei cu prețuri sub cele de acum.

Altfel spus, băncile par a miza pe o ieftinire a energiei – o veste nu neapărat bună pentru investitorii în regenerabile. Există însă multe alte elemente care se pot schimba în următorii ani, cum ar fi nivelul de taxare sau posibilele stimulente fiscale ori granturi.

Sursa foto: Shutterstock