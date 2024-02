Sursele de energie regenerabilă, în 2022, au reprezentat 41,2% din consumul brut de electricitate la nivelul UE, o creştere cu 3,4 puncte procentuale (pp) faţă de 2021 (37,8%) şi mult înaintea altor surse de generare a electricităţii, cum ar fi energia nucleară (sub 22%), gaze (sub 20%) sau cărbune (sub 17%), arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), scrie Agerpres.