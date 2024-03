Aquabis SA. este principalul furnizor de apă şi servicii de canalizare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud și se află sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

”Este un proiect local la care ținem foarte mult, un proiect ce a presupus instalarea unor centrale fotovoltaice totalizând peste 2,5 megawați, în 13 locații ale Aquabis: stații de tratare, stații de epurare, stații de aducțiune și sediul companiei. A fost un real test pentru noi, atât prin prisma soluțiilor tehnice pe care trebuia să le oferim, cât și a numărului mare de locații, ce trebuiau finalizate într-un termen scurt și nu în ultimul rând, prin prisma riscurilor generate de specificul locațiilor“, a declarat Călin Brehar, COO în cadrul Datacor.

În total, au fost instalate 4.652 panouri, cele mai multe fiind montate în stațiile de epurare și cele de tratare din Bistrița și Beclean, dar și stația de epurare Sângeorz-Băi, stația de epurare Salva, stația de epurare Feldru, stația de epurare Rodna, stația de epurare Lunca Ilvei, stația de epurare Chintelnic, stația de tratare Bistrița-Bârgăului, stația de captare apă Anieș, precum și sediul central al Aquabis.

„A trebuit să găsim soluții potrivite pentru fiecare locație în parte. Am folosit acoperișurile disponibile, dar și suprafețe libere la sol. Cerința Aquabis a fost de a instala o putere cât mai mare pe suprafețele disponibile, fără a folosi structură instalată prin fixare în sol. Având la dispoziție o amprentă mică la sol, am ales folosirea unei structuri est-vest, având astfel un plus de putere instalată”, a completat Călin Brehar din partea Datacor.

Datacor, unul dintre principalii integratori de sisteme de electrice, telecom și securitate din România, a lansat noua divizie numită Datacor Green Energy, prin care oferă o suită de soluții de energie solară fotovoltaică (PV), pentru a ajuta companiile România să genereze energie regenerabilă pentru propriul consum. Compania asigură proiectarea, instalarea și întreținerea completă a sistemelor fotovoltaice, ocupându-se de toate detaliile procesului de instalare a noilor soluții, de la planificare, validarea legală, documentație tehnică, permise, aprobări, implementare și mentenanță.

„În contextul creșterii semnificative a prețurilor energiei electrice, interesul pentru sursele de energie solară este în continuă creștere. Având în vedere eficiența sporită și scăderea costurilor sistemelor fotovoltaice în ultimii ani, acestea devin tot mai atractive. Prognozăm o creștere exponențială a pieței de energie regenerabilă în următorii ani în România", a adăugat Bogdan Bilegan, CEO-ul Datacor.

Compania a încheiat mai multe proiecte de succes, cum ar fi cel mai mare parc fotovoltaic destinat unui prosumator din Transilvania pentru Rombat, centrale fotovoltaice pentru Decathlon Ploiești, sediul Karcher București sau Sala Polivalenta Bistrita.

Sursa foto: Datacor