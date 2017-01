“Este foarte bine-venita aceasta zapada, deoarece este plapuma care acopera culturile si le protejeaza de ger. Am vazut ca s-a depus suficienta zapada la nivelul tarii, mai putin in Baragan unde vantul spulbera zapada”, a afirmat Cioroianu, potrivit News.ro. Expertul a avertizat ca, daca nu ar fi nins deloc in aceasta iarna, culturile de rapita si orz ar fi avut de suferit cel mai mult, deoarece acestea nu rezista fara protectie la o temperatura mai scazuta de minus 15 grade.

Astfel, zapada depusa va ajuta la dezvoltarea, in conditii bune, a culturilor insamantate in toamna, a mai spus consilierul AFR. In ceea ce priveste evolutia culturilor in 2016, Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), a spus ca anul trecut a fost unul atipic din punctul de vedere al productiilor, care au fost influentate de schimbarile climatice.

Anul trecut, fermieii au obtinut productii record in cazul culturilor de grau, de rapita si de orz. Productia de grau si de secara s-a majorat in 2016 cu 6,2%, ajungand la 8,4 milioane de tone, un nivel-record, in timp ce recolta de rapita a crescut anul trecut cu aproape 38% fata de anul anterior, ajungand la 1,2 milioane de tone.

Totodata, productia de orz a ajuns in 2016 la 1,3 milioane de tone, in crestere cu 24,4% fata de nivelul din 2015. In schimb recoltele din 2016 de porumb, soia si legumele au fost mai mici decat cele din 2015. Productia de porumb a Romaniei s-a redus cu 5,6%, ajungand la 8,4 milioane de tone.

In cazul productiilor de legume din 2016, acestea au fost semnificativ mai mici decat cele obtinute in 2015. Productia de cartofi de toamna inregistrata in Romania a scazut anul trecut cu 7,2%, la 2 milioane de tone. De asemenea, productia de tomate a scazut cu 11,5%, ajungand la circa 600.000 de tone. Productia de varza a fost in 2016 de 470.545 de tone, in scadere cu 55% fata de 2015.

Cea mai mare reducere fost inregistrata in cazul radacinoaselor. Astfel, agricultorii au recoltat anul trecut 196.000 de tone de radacinoase, in scadere cu 69,5% fata de 2015. In acelasi timp, recolta de sfecla de zahar a scazut in 2016 cu 51,6%, iar productia de soia s-a diminuat cu 13%.

Sursa foto: Romolo Tavani / Shutterstock