Actiunile BMW sunt in declin cu 0,85%, Daimler cu 1,54%, iar Volkswagen cu 1,07%. Cei trei producatori auto germani au investit masiv in fabrici din Mexic, unde costurile de productie sunt mai scazute decat in SUA, cu intentia de a exporta vehicule de clasa mica pe piata americana, conform News.ro.

In interviul acordat Bild, Trump i-a criticat pe producatorii auto germani pentru ca nu produc mai multe masini in SUA. ”Daca vreti sa construiti masini in lume, va urez succes. Puteti construi masini pentru Statele Unite, dar pentru fiecare masina care va intra in SUA veti plati taxa de 35%. Voi spune BMW ca daca va construi o fabrica in Mexic cu intentia de a vinde masini in SUA, poate sa-si ia gandul fara o taxa de 35%”, a afirmat Trump.

Mercedes-Benz si BMW au deja fabrici mari in Statele Unite, unde construiesc SUV-uri care aduc marje mari de profit. Un purtator de cuvant al BMW a spus ca o fabrica din orasul San Luis Potosi, in centrul Mexicului, va construi modelul BMW serie 3 din 2019, productia fiind destinata pietei externe. Fabrica din Mexic se adauga altor trei facilitati de productie a automobilelor serie 3, din Germania si China.

Constructia fabricii din Mexic a inceput in iunie 2016, investitia va fi de 2,2 miliarde de dolari, pana in 2019, iar productia anuala de 150.000 de automobile. Daimler a anuntat ca in 2018 intentioneaza sa inceapa asamblarea de vehicule Mercedes-Benz la o unitate de productie de 1 miliard de dolari din Aguascalientes, Mexic, pe care o imparte cu Renault-Nissan. Reprezentantii Daimler nu au fost disponibili pentru comentarii.

Audi, divizie a Volkswagen, a inaugurat in 2016 o unitate de productie de 1,3 miliarde de dolari, cu o capacitate de 150.000 de vehicule pe an, langa Puebla, Mexic. Audi va construi in Mexic SUV-uri Q5 electrice si pe benzina. Reprezentantii companiei nu au putut fi contactati pentru comentarii.

Trump a spus ca Germania este un producator grozav de automobile, el notand ca vehiculele Mercedes-Benz pot fi vazute frecvent in New York, dar a sustinut ca nu exista suficienta reciprocitate. Germanii nu cumpara Chevrolet-uri in aceeasi masura, a spus Trump, ceea ce este o relatie de afaceri incorecta. Vanzarile Chevrolet au scazut puternic in Europa, de cand compania mama General Motor a anuntat in 2013 ca va renunta la comercializarea brandului pe aceasta piata. De atunci, GM s-a concentrat pe promovarea marcilor Opel si Vauxhall.

