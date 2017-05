1. Spania - 16.500 km

Reteaua spaniola de autostrazi este a unsprezecea cea mai mare din lume in functie de lungime. In Spania sunt doua denumiri pentru autostrazi, Autopistas si Autovias. Pe Autovistas sunt interzise masinile care nu pot rula cu peste 60 km/h.

2. Germania - 13.000 km

Reteaua de autostrazi din Germania are o lungime de 13.000 kilometri, care o situeaza printre cele mai dense si mai lungi sisteme de acces controlat din lume. Cele mai lungi autostrazi din lume sunt in Statele Unite - 77.017 km si in China - 123.000 km.

3. Franta - 12.000 km

Reteaua de drumuri din Franta este una dintre cele mai dense din lume cu 146 km de soslee si 6,2 km de linie de cale ferata la 100 de km patrati. Sistemul de autostrazi din Franta are circa 12.000 km si este in mare parte cu taxa (76%). Franta are a 8-a cea mai mare retea de autostrazi din lume.

4. Italia- 7.000 km

Italia are in prezent o retea de 7.000 de kilometri. In Italia, primii kilometri de autostrada au aparut in 1921 pentru a conecta Milano de Varese, iar la finalul anilor 1930 existau deja peste 400 de kilometri de astfel de sosele.

5. Marea Britanie - 3.500 km

Reteaua de autostrazi din Marea Britanie a fost construita in anii 50. In prezent, britanicii au 3.500 de kilometri de autostrazi.

6. Portugalia - 3.000 km

Portugalii au inceput sa construiasca autostrazi in 1972, iar prioritatea a fost sa lege Lisabona de Porto. In Portugalia sunt aproximativ 3.000 de km de autostrazi.

7. Olanda - 2.600 km

Olandezii au o retea de 2.600 de km de autostrazi si 35.000 de km de piste pentru biciclisti.

8. Grecia - 2.000 km

Grecia are aproape 2.000 km si vrea ca pana la finalul anului sa treaca de 2.800 de km.

9. Suedia - 1.800 km

Sistemul de autostrazi in Suedia este de 1.800 km si este in expansiune.

10. Belgia - 1.700 km

Belgia are 118.000 km de drumuri, din care 1.750 km de autostrazi, circa 14.000 de km drumuri principale si 102.000 drumuri pavate.

In Romania situatia este destul de proasta, anul trecut reteaua de autostrazi a stagnat la 747 de kilometri, in timp ce 31.084 kilometri de drumuri nationale, judetene si comunale sunt pietruite sau de pamant. Cei 747 de kilometri de autostrada reprezinta doar 4,2% din totalul drumurilor nationale din Romania.