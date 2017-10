BMW Seria 6 Gran Turismo si BMW X3 au fost lansate in Romania, insa isi vor face debutul in toate centrele BMW din Romania pe 4, respectiv 11 noiembrie, avand preturi de pornire de 63.249 euro cu TVA pentru 630i Gran Turismo si 47838 euro cu TVA pentru X3 xDrive20d.

Noul BMW X3 este unul din modelele populare pentru BMW in Romania – cu 4000 de unitati livrate de la lansarea primei generatii in 2003, iar BMW Seria 6 Gran Turism, duce la un nou nivel conceptul de caroserie lansat pentru prima data de BMW prin BMW Seria 5 Gran Turismo. Noul model este acum in egala masura mai suplu si mai elegant, dar si mai spatios. In plus, apartenenta la o clasa superioara marcheaza si plusul de tehnologie de care beneficiaza BMW Seria 6 Gran Turismo. De exemplu suspensia pneumatica integrala, pentru un plus de confort, este un element care se regaseste numai la limuzina BMW Seria 7.

Prezentare celor doua modele s-a facut intr-un mod inedit, prin doua camere special amenajate in TOT – Tot un spatiu, un centru dedicat proiectelor artistice, care revitalizeaza o cladire industriala din Sudul Bucurestiului. Cea dedicata BMW X3 a avut in prim plan designul, ca semn al transformarii modelului si a fost marcata de o prezentare video cu designerul de exterior al modelului, Calvin Luck, intr-o inregistrare dedicata proiectului din Romania. Interiorul elegant si modern al modelului Seria 6 Gran Turismo a fost recreat sub forma unei sufragerii elegante, cu mobilier oferit de Rovere Mobili. La exterior au fost prezentate doua motociclete, fiecare servind drept avatar al modelelor prezentate – versatilul BMW R 1200 GS pentru BMW X3, tourerul BMW R 1200 RT pentru BMW Seria 6 Gran Turismo. In final, in exterior erau prezentate 10 informatii esentiale despre fiecare model, sub forma unei „paduri” de semne.

"Suntem un brand care se defineste si traieste pentru «Placerea de a conduce», aceasta ne face, poate, cea mai emotionala marca germana. Emotia a fost intotdeauna o legatura excelenta cu arta. Cel mai faimos proiect international este cu siguranta BMW Art Cars, care are deja 43 de ani de traditie. In Romania, cel mai puternic parteneriat cultural il avem cu SoNoRo. A fost minunat sa putem marca colaborarea noastra cu un eveniment special, cu numai cateva zile inainte de startul oficial al festivalului. Suntem impreuna deja din 2009 si avem la activ multe experiente speciale. Concertul SoNoRo ne-a oferit un cadru plin de emotie pentru a prezenta ceea ce sunt poate unele din cele mai practice si versatile modele ale noastre, un alt element interesant de contrast”, explica Alex Seremet, Corporate Communication Manager, BMW Group Romania.

Concertul SoNoRo a fost realizat de trioul Sabin Penea la vioara, Razvan Popovici la viola si Alexander Buzlov la violoncel. Programul a inclus o selectie variata, gandita sa evoce spiritul marcii – un clasic german, o piesa art deco si o interpretare moderna a unui clasic: Beethoven, Trio de coarde in Do minor, partile I si IV, Bohuslav Martinu – 3 Madrigals pentru vioara si orchestra si Johann Halvorsen – Passacaglia pe o tema de Handel pentru vioara si violoncel. Finalul a inclus si o mare surpriza – prezentarea „Marsului BMW”, cel mai probabil pentru prima data intr-un aranjament de muzica de camera. Este vorba de o compozitie interbelica dedicata marcii de catre compozitorul Frank Anatol. O partitura a marsului se pastreaza in prezent in arhivele BMW Group Classic, iar interpretarea s-a facut dupa un aranjament pregatit de Sabin Penea.

Cantecul a fost compus intr-o perioada de efervescenta pentru BMW, cand compania se reinventa. Dupa momentele dificile care au marcat sfarsitul Primul Razboi Mondial, BMW intra in ofensiva, intai ca producator de motociclete, din 1923, apoi ca producator de automobile, din 1928. Totul avea sa culmineze in 1936, cu lansarea BMW 328, unul din cele mai sportive automobile ale momentului, un model care a marcat profund imaginea BMW.