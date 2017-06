Unilever, una dintre cele mai mari companii din industria bunurilor de larg consum, a folosit pe parcursul ultimului an inteligenta artificiala in procesul de recrutare a angajatilor new-entry, oficialii sustinand ca aceasta decizie a crescut diversitatea si eficienta costurilor, scrie Business Insider .

„Mergem in campusurile universitare la fel cum o faceam in urma cu 20 de ani pentru a recruta. Insa ceva nu se mai potrivea”, spune vicepresedintele pentru resurse umane din cadrul Unilever America de Nord.

Unilever, un conglomerat cu branduri de miliarde de dolari precum Axe, Dove sau Lipton si peste 170.000 de angajati, urmareste o „improspatare” si procesul de recrutare a reprezentat un prim pas in acest proces. In loc sa trimita reprezentanti in universitatile de elita pentru a colecta CV-uri si pentru a programa interviuri prin telefon, Unilever a incheiat un parteneriat cu furnizorii de servicii de recrutare online Pymetrics si HireVue pentru a digitaliza primele etape ale procesului de angajare.

Cei interesati de un post in cadrul companiei studiaza oferta online pe conturile oficiale ale Unilever pe Facebook sau LinkedIn si apoi trimit doar datele din profilul personal de LinkedIn, fara a mai fi necesar un CV. Ulterior, candidatii petrec circa 20 de minute cu diferte activitati precum jocuri bazate pe neurostiinta pe platforma Pymetrics. Daca rezultatele obtinute se potrivesc unui anumit profil de candidat cautat de catre Unilever, urmeaza un interviu prin HireVue, unde persoanele raspund video unor intrebari. Aplicatia analizeaza anumite detalii precum cuvinte-cheie, intonatie si limbaj corporal, utilizate ulterior de angajator in luarea unei decizii. Toate acestea se realizeaza cu ajutorul unui smartphone sau a unei tablete.