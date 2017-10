Putini oameni pot spune cu mana pe inima ca au jobul perfect. Iar cei care nu l-au gasit inca trebuie sa se inarmeze cu rabdare. Atunci cand esti in cautarea unui loc de munca trebuie sa te gandesti ce salariu vrei sa primesti, ce responsabilitati vrei sa-ti asumi si daca pozitia pe care o vei ocupa o sa te faca sa te simti implinit. Si, bineinteles, trebuie sa te gandesti cat de departe de casa esti dipus sa mergi. Ai lua in calcul sa te muti in alt oras?

Chiar daca nu pare nimic complicat la prima vedere, relocarea nu este o decizie usor de luat. Tine cont de faptul ca mutarea intr-o alta localitate presupune o schimbare importanta pe care trebuie sa o faci in viata ta. Inainte de a lua decizia de relocare, ia in considerare cativa factori.

La ce trebuie sa te gandesti inainte de relocare

Cine este afectat de relocare?

Atunci cand iei decizia sa te muti intr-un alt oras cu jobul, gandeste-te ca schimbarea nu va fi doar pentru tine, scrie entrepreneur.com. Daca ai o familie, gandeste-te cum se vor adapta sotul/sotia si copiii la noua viata si cat de dispusi sunt sa o ia de la zero. Daca ai copii, intereseaza-te bine inainte de a-i inscrie la o scoala si asigura-te ca in oras pot face activitati care sa ii tina ocupati si sa se simta motivati.

Crezi ca daca nu ai o familie e mai simplu? Ei, bine, nu! Parintii si rudele tale apropiate vor trebui sa se obisnuiasca cu gandul ca nu te mai pot vedea la fel de des ca inainte, iar prietenii trebuie sa se obisnuiasca cu noi modalitati de a comunica cu tine.

Foto: Shutterstock: VGstockstudio

Este de incredere compania pentru care urmeaza sa lucrezi?

Inainte de a lua orice decizie de relocare, asigura-te ca jobul merita tot efortul pe care urmeaza sa il faci. Asta inseamna ca ar trebui sa faci o munca de cercetare, sa vezi cat de sigura este din punct de vedere financiar si cum isi trateaza angajatii. Cele mai bune informatii le poti obtine chiar din interior. Asa ca, dupa ultimul interviu, cere-i angajatorului sa te lase sa schimbi doua vorbe cu viitorii tai colegi. Daca viitorul tau angajator nu iti va permite asta, ar trebui sa iti pui cateva semne de intrebare.

Ce costuri presupune relocarea?

In timpul interviului este foarte posibil sa fii tentat sa accepti orice oferta financiara, de teama ca angajatorul sa nu dea inapoi. Gandeste-te bine inainte de a face asta! Pentru multi oameni, negocierea salariului este cea mai dificila parte a interviului. Insa pentru cineva care se relocheaza ar trebui sa fie mai simplu. Ca sa stii ce salariu sa-i ceri angajatorului, ia in calcul cat vei da pe chirie, pe intretinere, ce taxe locale trebuie sa platesti si ce alte cheltuieli obligatorii stii ca trebuie sa mai faci.

Mutatul poate fi foarte stresant

Cei mai multi oameni sunt de acord cu asta: mutatul cauzeaza stres. Insa asta nu inseamna ca nu il poti diminua. Inainte de a incepe sa impachetezi, fa o lista cu toate lucrurile pe care vrei sa le iei cu tine. In felul asta vei stii de cate cutii ai nevoie si daca trebuie sa inchiriezi o masina. Apeleaza la prieteni sa te ajute sa impachetezi. In ziua in care vei pleca spre noua destinatie ar trebui doar sa te urci in masina si sa te bucuri de calatorie si de noul inceput.

Cat de mult iti place jobul?

Daca viitorul tau loc de munca nu este cel la care ai visat, renunta si continua sa cauti. Doar pentru ca te vei muta dintr-un oras in altul nu inseamna ca jobul ( de care nu esti foarte sigur) nu iti va face viata un iad. Asigura-te ca noul loc de munca iti va propulsa cariera si iti va schimba viata in bine.

Sursa foto: Roman Samborskyi/Shutterstock