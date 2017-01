In epoca vitezei, tehnologia evolueaza intr-un ritm alert si patrunde, intr-un fel sau altul, in toate domeniile de activitate, aproape fara exceptie. Astfel, astazi este aproape imposibil pentru o afacere de orice fel sa mai functioneze fara un minim de tehnologie, care ar trebui sa insemne internet fix si mobil, telefonie fixa si mobila, fara sa mai vorbim de alte produse sofisticate.

In afacerile din domeniul distributiei, tehnologia a usurat foarte mult comunicarea si a eficientizat fluxul de lucru. Veterin Distribution este o afacere in domeniul distributiei de produse cu uz veterinar, lansata in 2012, dupa o experienta de peste 11 ani, in special cu fermele de animale, a medicului care a fondat-o.

Piata produselor veterinare se afla intr-o evolutie continua, dinamica fiind intensa in ultimii ani. Diversitatea produselor a crescut foarte mult si au aparut noi tendinte la nivelul Uniunii Europene, privind timpul de asteptare al antibioticelor la carne sau lapte, de exemplu, a explicat Maria Urse, director general al Veterin Distribution.

Piata din Romania s-a adaptat acestei dinamici, astfel ca investitiile in tehnologie si digitalizare au venit de la sine. Compania a ales de la inceput un pachet de servicii complete de internet si telefonie si a investit in achizitionarea de telefoane mobile, laptopuri si tablete. “Am facut aceste achizitii pentru colegii care lucreaza in teren, dar si pentru oamenii de la birou, pentru a ii ajuta sa trimita comenzile si a putea comunica mai usor. Efectele s-au vazut in timp, prin cresterea cifrei de afaceri, a profitului si chiar prin extinderea firmei”, a mai spus managerul companiei de distributie.

Colaboratorii principali ai Veterin Distribution sunt fermele de bovine, porci si pasari din intreaga tara, pentru care compania asigura medicamente si produse de uz veterinar atat direct cat si prin distribuitori locali.

Domeniul este din ce in ce mai conectat la schimbarile tehnologice, astfel ca se observa o tendinta de folosire a internetului , prin videoconferinte, spre exemplu, si nevoia de a fi in pas cu inovatiile actuale, a mai spus Maria Urse, care crede ca tehnologia sustine semnificativ extinderea afacerii, comunicarea si informarea mult mai usoara.

Pentru afacerile care isi doresc sa afle nivelul de pregatire digitala si cat de bine au inglobat tehnologia in procesele lor, Vodafone ofera un instrument de evaluare si comparare cu piata romaneasca.

Ready Business Score analizeaza intr-un chestionar caracteristicile unei afaceri, de la dimensiune, provocari specifice, pana la modul de lucru si nivelul de mobilitate. Pe baza raspunsurilor, rezulta un raport de evaluare detaliat despre conectivitate si modul de utilizare a infrastructurii de comunicare precum si solutii de imbunatatire a afacerii.

Aceasta dinamica va continua, cu siguranta, si inovatiile in tehnologie si digitalizare vor contribui semnificativ la dezvoltarea afacerilor din distributie. Promovarea si vanzarea produselor va fi din ce in ce mai usoara si la indemana, astfel ca cele mai importante provocari vor fi mult mai usor depasite, cu investitii eficiente.

Sursa foto: Iuriisokolov | Dreamstime.com