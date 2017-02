Bogdan Chiritoiu a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat de Pria Events, crearea in decursul acestui an a unui comparator de preturi pentru combustibil , avand in vedere progresul si evolutia mecanismului creat pentru alimente, respectiv transpunerea directivei privind compensarea cazurilor concurentiale.

Scopul instrumentului de compararea a preturilor pe partea de combustibil are ca menire dinamizarea concurentei pe partea de benzinarii.

"Am vrea sa facem un comparator de preturi pe partea de combustibil, sunt mai putine benzinarii si va fi mai usor, prin care sa ne asiguram ca exista un instrument prin care consumatorii pot sa compare preturile la diferite sortimente de combustibil si astfel sa dinamizam concurenta pe partea de benzinarii." a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei

Consiliul Concurentei lucreaza si la o serie de investigatii pe piata licitatiilor, dar si in sectorul farmaceutic.

"Scopul nostru pe zona farmaceutica este sa vedem o mai mare penetrare a medicamentelor ieftine, generice." a mai declarat presedintele Consiliului Concurentei.

Tot in acest an, Consiliul Concurentei evalueaza posibilitatea de a extinde comparatorul de preturi a alimentelor la nivel national, Bogdan Chiritoiu precizand ca isi doreste un cadru legislativ mai solid prin care sa poata avea acces la preturile alimentelor, in acest moment acestea fiind furnizate doar datorita bunavointei retailarilor.

In ceea ce priveste transpunerea directivei privind compensarea victimelor cazurilor concurentiale, presedintele Consiliului Concurentei se asteapta ca pana la finalul lunii martie, aceasta sa fie transpusa. In urma aplicarii acestei directive, victimele actiunilor anticoncurentiale vor putea sa ceara despagubiri.

"Romania este in intarziere cu transpunerea Directivei, noul termen primit de la Comisia Europeana este 24 martie 2017. Pregatisem ordonanta de urgenta in luna decembrie a anului trecut. Nu s-a mai reusit de catre vechiul guvern aprobarea ordonantei si am reluat procedura. Ordonanta era co-initiata cu Ministerul Economiei si, din moment ce nu sunt schimbari fata de finalul anului trecut, ma astept ca lucrurile sa se miste destul de repede", a declarat presedintele Consiliului Concurentei.

Presedintele Consiliului a explicat ca isi doreste ca in deciziile structurii sa poata include mecanisme care sa vizeze despagubirea victimelor, iar pagubitul sa nu mai trebuiasca sa mearga in instanta.

"In plus fata de Directiva, am vrea ca in deciziile noastre sa putem include mecanisme care sa vizeze despagubirea victimelor, sa nu mai trebuiasca omul sa mearga in instanta. Astfel, atunci cand noi dam o decizie, compania sa accepte sa despagubeasca victimele si sa fie considerata o circumstanta atenuanta. Deci sa dam companiei o reducere de amenda catre stat cu conditia ca ea sa intre intr-un proces de despagubire a victimelor", a adaugat Bogdan Chiritoiu

Consiliul Concurentei a sanctionat anul trecut 119 companii si asociatii, dintre care 93, adica 78%, au recunoscut ca au incalcat legea si au beneficiat de reduceri ale amenzilor,

Sursa foto: consiliul Concurentei