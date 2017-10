O noua unitate Subway a fost deschisa in Bucuresti, dupa o investitie de 120.000 euro, iar lantul ajunge astfel la 37 de restaurante in tara si 16 in Capitala.

Unitatea a fost deschisa in Kaufland Barbu Vacarescu de catre Better Brands, unul dintre francizatii Subway cu unitati multiple in Romania.Cu acest nou restaurant, Better Brands ajunge la o investitie de aproximativ jumatate de milion de euro in conceptul Subway. Planurile companiei prevad si alte deschideri pe termen mediu, dar si continuarea de investitii semnificative pe segmentul de livrari la birou sau domiciliu si catering pentru companii si evenimente de orice marime.

”Am fost printre primii francizati care au deschis o unitate in Romania acum 5 ani, in Complexul Rezidential Upground si pot spune ca, in cinci ani de zile, numarul de clienti a crescut cu aproape 100% la nivelul unitatii Subway Pipera, cel de-al 3-lea restaurant deschis de retailerul american in Romania, la intrarea pe piata”, spune John Marino, CEO Better Brands si Presedintele Board-ului National Subway FAF in Romania.

La nivel national a crescut semnificativ si valoarea medie a bonului de cumparaturi raportat la anul 2012. In unitatile Better Brands, valoarea medie a bonului este peste media nationala si ajunge la 11 euro, in cazul livrarilor la domiciliu pe care unitatile Subway Better Brands le efectueaza cu regularitate in timpul saptamanii, mai ales in randul corporatistilor. De altfel, unitatea Subway Upground Pipera a fost prima care, in urma cu doi ani, a inceput programul pilot de livrari la domiciliu, in urma numeroaselor cereri primite de la companiile din zona.

”De cele mai multe ori, comenzile sunt de la grupuri de doi-patru angajati, care plaseaza o singura comanda, dar a caror cereri nu se limiteaza doar la SUB-uri ci opteaza si pentru salate proaspete (orice SUB se poate transforma intr-o salata), bauturi racoritoare, Cookies americane si cafea gourmet. Avem multe companii partenere care comanda catering pentru angajatii sau vizitatorii lor in mod constant, astfel ca livram platourile speciale cu mix de sandvisuri sau cookies, cat si popularele SUB-to-Go lunch boxes (cutii personalizate ce contin un SUB, chips/cookie/mar si o bautura). Angajatii si angajatorii ne cauta pentru calitatea, cantitatea, prospetimea, pretul avantajos, cat si consistenta si promptitudinea serviciilor noastre. In plus, datorita investitiei continue in resurse de livrare suplimentare, timpii nostri de livrare se incadreaza in general sub 60 min, chiar si in ora de varf”, spune John Marino.

Fata de momentul deschiderii primei unitati in mijlocul multinationalelor din Pipera si pana in prezent, segmentul de salate a crescut la 15% din totalul produselor comandate. De asemenea, aproximativ 45% dintre comenzi includ un SUB 15cm, respectiv 40% includ un SUB 30cm. Din total, una din 3 comenzi include si o bautura sau un Cookie American proaspat copt. La nivel national, numarul clientilor este in crestere cu 6%, iar profitabilitatea per restaurant este in crestere cu 347 de dolari, pe saptamana/unitate. In acelasi timp, volumul mediu de vanzari pe restaurant, in 2017, in Romania, este in crestere cu peste 9% fata de anul precedent.

„Anul 2017 se contureaza a fi cel mai bun al lui Subway in Romania, cu multe evenimente de sarbatorit, produse noi si promotii pe masura. Anul acesta, costul marfurilor vandute este in scadere cu 4% in Romania, unul dintre cele mai bune rezultate din Europa Centrala si de Est”, spune John Marino.

Subway este cel mai mare lant de restaurante American la nivel mondial ca numar de unitati, cu peste 44.000 de locatii in 108 tari. In Romania, Subway a intrat pe piata in 2012, iar in prezent reteaua a ajuns la peste 37 de unitati, dintre care 16 in Capitala.