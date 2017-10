Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania numara 16 site-uri de manufacturiere din tara care fabrica o gama de peste 1.500 de medicamente. “Nu exista practic in acest moment un medicament generic, indiferent de forma de administrare, pe care sa nu-l putem fabrica in Romania, in asa fel incat pacientii sa nu mai reclame disparitia medicamentelor ieftine din farmacii”, a declarat Dragos Damian, director executiv PRIMER.

Unitatile de fabricatie de medicamente din Romania, aflate in Bucuresti, Targu Mures, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu, Brasov si Baia Mare au facut in ultimii 10 ani investitii de peste 500 de milioane euro. “Romania are o traditie indelungata in industria farmaceutica, iar contributia pe care fabricile de medicamente din Romania, indiferent de capital, o au la dezvoltarea economica este esentiala pentru evolutia noastra ca stat european modern”, a adaugat reprezentantul PRIMER.

“Sectorul manufacturierii produselor farmaceutice este strategic, plateste taxe si impozite in Romania, a creat mii de locuri de munca pentru personal de inalta calificare si asigura medicamente esentiale pentru pacientii romani, in ciuda unui mediu concurential care ii este potrivnic si in care nu gaseste niciun sprijin din partea autoritatilor de resort. Medicamentul <<Made in Romania>> este respectat in peste 100 de tari in care este exportat, mai putin in tara lui de origine”, a adaugat Damian.

In acest context, reprezentantii PRIMER il invita pe primul ministru Mihai Tudose sa viziteze oricare dintre unitatile de manufacturiere din Romania. “Salutam sustinerea pe care Guvernul o da fabricilor de autovehicole si asteptam aceeasi sustinere si pentru industria de medicamente. Il invitam pe domnul Tudose sa viziteze sectiile de fabricatie, laboratoarele de calitate si centrele de cercetare-dezvoltare si studii clinice si de bioechivalenta pentru a se convinge de investitiile si progresul facut de industria farmaceutica din Romania ultimilor ani. De altfel, un dialog deschis cu fabricile de medicamente din tara poate rezolva inclusiv pe termen lung problemele aprovizionarii cu medicamente a pacientilor romani, site-urile de manufacturiere din Romania fiind capabile sa introduca rapid in fabricatie multe medicamente deficitare”, a conchis reprezentantul PRIMER

Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC Helcor, Antibiotice, B.Braun, Bio-Eel, Biofarm, Gedeon-Richter, Labormed-Alvogen, Laropharm, Magistra CC, Polisano Pharmaceuticals, Ropharma, SantaSA, Slavia Pharm, Zentiva, Tetapia-Sun Pharma, Vim Spectrum.

Sursa foto: Shutterstock / TRAIMAK