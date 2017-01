Exporturile de marfuri romanesti au urcat cu 11,7% fata de a 11-a luna din 2015, pana la 5,3 miliarde euro, in timp ce importurile au avansat cu 11,6%, la 6,17 miliarde euro. Luna noiembrie 2016 a fost a treia la rand in care exporturile au depasit pragul de 5 miliarde de euro, dupa un nivel de 5,24 miliarde euro inregistrat in septembrie si de 5,09 miliarde euro in octombrie. Deficitul comerical din noiembrie 2016 a fost de 865,5 milioane euro, in crestere cu 10,9% (85,4 milioane euro) fata de noiembrie 2015, conform News.ro.

Evolutia din noiembrie 2016 vine dupa trei luni in care s-a inregistrat o crestere importanta a exporturilor. In august, exporturile au avansat cu 13,4% comparativ cu aceeasi luna din 2015, evolutie similara cu cea a importurilor, care au urcat cu 14,6%. Exporturile au urcat cu 6,7% in septembrie si cu 2% in octombrie.

In urma acestor evolutii, in primele 11 luni din 2016, exporturile (FOB) au crescut cu 4,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 53,07 miliarde euro, in timp ce importurile au urcat cu 6,9%, la 61,84 miliarde euro. Deficitul comercial din primele 11 luni ale anului trecut a fost de 8,77 miliarde euro, mai mare cu 21,9% fata de aceeasi perioada din 2015, rata de crestere atenuandu-se fata de prima jumatate a anului.

Romania a exportat, in noiembrie, marfuri in valoare de 4,07 miliarde euro in Uniunea Europeana, adica 76,7% din total, si a importat de 4,75 miliarde euro din celelalte 2 7 de state membre ale UE, adica 76,9% din totalul importurilor. In comertul cu statele din afara UE, Romania a ramas pe deficit in noiembrie 2016. In a 11-a luna a anului trecut, exporturile in afara UE au fost de 1,24 miliarde euro, in screstere cu 7,9% fata de noiembrie 2015, fiind depasite de importuri, care au avut o valoare de 1,42 miliarde euro.

Masinile si echipamentele de transport au avut cele mai mari ponderi in comertul exterior in primele 11 luni din 2016, cu 47,2% la export si 38% la import, fiind urmate de alte produse manufacturate, cu 32,6% la export si 31,2% la import. Produsele agroalimentare, bauturile si tutunul au reprezentat 8,3% din exporturi si 8,6% din importuri, in timp ce produsele chimice au acoperit 4,3% din exporturi si 13,6% din importuri.

Evolutia exporturilor din primele 11 luni este in continuare sub asteptari, in conditiile in care, pentru intregul an 2016, Comisia Nationala de Prognoza (CNP) anticipeaza un avans al exporturilor cu 5,5% fata de anul trecut, pana la 57,6 miliarde euro. Estimarea a fost revizuita in jos in cursul lunii aprilie.

Pentru importuri, CNP estimeaza in 2016 un avans de 7,8% fata de anul trecut, pana la 67,85 miliarde euro. In 2015, Romania a exportat bunuri in valoare de 54,6 miliarde de euro s a importat marfuri de 63 miliarde euro, iar deficitul comercial a crescut cu 38% fata de anul precedent, pana la 8,4 miliarde euro.

