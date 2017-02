Evolutiile tehnologice vor schimba radical piata bancara in viitor, iar clientii ar putea sa-si deschida cont la orice banca doresc sau sa obtina un credit doar prin telefonului mobil in 2020, a declarat joi directorul departamentului de Digital Banking in cadrul Bancii Comerciale Romane (BCR), Marian Ignat (foto) , in cadrul conferintei Digital Banking & Insurance, organizata de revista The Diplomat.

Reprezentantul bancii considera ca schimbarile aduse de noile tehnologii, care vor fi implementate in 2020, pot fi vizualizate si in prezent de cei care observa ultimele tendinte din domeniul digitalizarii aparute deja in Europa centrala si de vest. ”Ma gandesc ca in 2020 am putea sa deschidem telefonul, sa alegem banca la care vrem sa ne facem un cont si sa facem plati. Asta va fi viitorul. Am putea solicita credit prin telefon, daca vrem sa cumparam ceva imediat si nu avem banii”, a spus Ignat, citat de News.ro.

Bancherul considera ca bancile vor trebui sa fie tot mai eficiente in facilitarea procesului de achizitie online, in conditiile in care doar 20% dintre clienti folosesc internet banking, iar potentialul de crestere este mare.

Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu, a declarat, in cadrul aceleiasi conferinte, ca Bancile din Romania au tehnologie si resursele necesare de a adopta cele mai noi tehnologii din domeniul digital, in contextul in care noile tehnologii va ajuta sectorul bancar sa-si loializeze clientii si vor contribui la reducerea economiei subterane.