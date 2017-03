ING Bank lucreaza la o solutie prin care sa extinda la scara mare creditarea online, in contextul in care in ultimul trimestru al anului 2016 a acordat credite de consum online de 5 milioane lei catre 400 de clienti. Totusi, o limitare importanta in mutarea spre digital a serviciilor de creditare este semnatura electronica, insa seful ING Romania a anuntat ca in foarte scurt timp ar putea sa comunice solutia gasita in sensul armonizarii cu legislatia semnaturii digitale.