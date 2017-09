Orice companie are suficienti bani sa acorde angajatiilor beneficii extrasalariale, ca pensii private facultative sau asigurari de sanatate sau de viata, costul fiind doar un mod elegant de a spune "nu", a subliniat Adriana Grecu, CEO Aon Romania, la conferinta WS2GROW.

Ajunsa la a doua editie, conferinta WS2GROW este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Lugera, Oracle si Smart Experience.

"Nu cred ca exista o companie care sa nu aiba buget sau care sa nu poata oferi beneficii ca pensii facultative sau asigurari de sanatate sau de viata. Costul este doar un mod elegant de a spune “nu”. Exista din ce in ce mai multi oameni care vor asigurare medicala. Exista cerere pe toate beneficiile. Cred cu tarie ca beneficiile sunt bani bine cheltuiti, daca sunt facute in cunostinta de cauza. Un mare da pentru beneficiile extrasalariale", a declarat directorul companiei de asigurari Aon Romania.

De altfel, si directorii companiilor BCR Pensii, Allianz-Tiriac Asigurari si Ergo Asigurari de Viata sustin la unison ca beneficiile extrasalariale trebuie acordate angajatilor si mai ales beneficii pe termen lung, ca asigurari de sanatate, de viata sau pensii private facultative, nu doar beneficii de moment ca un abonament la sala.

"Unele companii au un magazin de beneficii din care angajatii pot sa aleaga. In acel magazin de beneficii ajung sa se concureze un abonament la sala cu o asigurare de viata sau o pensie privata. Comparam mere cu pere. Ca parte a procesului de educatie este bine sa nu amestecam lucrurile, pentru ca beneficiile sunt diferite", sustine Radu Craciun, director general BCR Pensii, care subliniaza ca angajatorii trebuie sa aiba rolul de educatori.

Totodata, Virgil Soncuntean, director general Allianz-Tiriac Asigurari, sustine ca asigurarea de sanatate "face viata putin mai usoara". "Este o dilema daca (un angajat) vrea un beneficiu acum sau unul amanat si exista tendinta de a alege un beneficiu de moment", spune el.

Totusi, potrivit lui Soncutean, intre 50% si 70% din angajatii asigurati beneficiaza de polita din primul an de activitate, chiar daca piata de asigurari de sanatate este abia la inceput in Romania. "Sunt situatii medicale in care angajatii trebuie sa se imprumute de la rude sau de la banci. Prin o asigurare exista acces la mai multe retele de clinici si beneficii", conchide directorul Allianz-Tiriac.