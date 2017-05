Bucharest Technology Week este un eveniment complex, structurat pe doua mari zone de interes: conferinte pentru oameni de business si expozitii pentru fanii testarii ultimelor nouatati tech.

Primele 4 zile se desfasoara la Hotelul Athénée Palace Hilton, unde au loc 5 summituri pe temele Innovation, HR, Sales, PHP si Java si la care vor veni aproximativ 40 de speakeri, dintre care mai mult de jumatate sunt lideri internationali in industriile pe care le reprezinta. Din cele peste 1.200 de locuri de la conferinte, doar o treime mai este disponibila. Tot aici are loc si o expozitie indoor, unde sunt prezentate solutii de business.

Prezenta celor peste 40 de speakeri, dintre care mai mult de jumatate sunt experti straini, sunt adevarate oportunitati oferite managerilor romani de a intalni profesionisti recunoscuti la nivel international si de a invata din experienta acestora.

Unul dintre speakerii care vor deschide conferintele este Gaël Langevin - designer, sculptor & creator francez. De peste 25 de ani lucreaza pentru cele mai mari branduri din lume. Din 2012, si-a inceput propriul proiect open source, InMoov – primul robot printat 3D de marimea unui om. Cu acest proiect va veni in premiera, in Romania, la Bucharest Technology Week.

Ultimele 3 zile, weekendul 26-28 mai, se desfasoara in Piata George Enescu de langa Ateneu, unde sunt asteptati peste 15.000 de vizitatori dornici sa se intalneasca cu gadgeturi de ultima generatie, masini electrice si hibride, roboti si alte tehnologii atractive.

„Exista si o a treia zona de interes, evenimentele partenerilor, care sunt organizate de parteneri in locatiile lor si se desfasoara sub umbrela brandului. Sunt peste 60 de evenimente partenere. De la seminarii, conferinte, meet-up-uri la petreceri tech si ateliere de robotica pentru copii, toate au loc in aceeasi saptamana cu Bucharest Technology Week. Ideea este sa imbracam orasul in evenimente tech accesibile oricarui segment de varsta, oricarui tip de profesionist, fie el junior sau senior si mai mult, le lasam participantilor posibilitatea de a-si alege evenimentul preferat, in functie de programul fiecaruia”, a povestit Catalina Manea, project manager Bucharest Technology Week.

Accesul vizitatorilor la cele 5 summituri de la Athenee Palace Hilton, la expozitia din Piata George Enescu, dar si la evenimentele partenerilor se face pe baza de inregistrare online pe www.techweek.ro.

Raiffeisen Bank este partenerul principal Bucharest Technology Week 2017.

Summiturile din Bucharest Technology Week sunt sustinute de:

IQOS - Innovation Summit Day Partner

Experis - HR Masters Summit Day Partner

Likeit Solution - Sales Leaders Summit Day Partner

Worldpay - Java Summit Day Partner

eMAG - PHP Summit Day Partner

Sponsorii evenimentului sunt Philips, IBM, Endava, AirMotion, Luxoft, Team Extension, METRO SYSTEMS, SoftOne, Acer, Digitaljob, Schneider Electric si Hipo.ro.

Tassimo este Coffee Partner al Bucharest Technology Week 2017.

Partenerul digital al evenimentului este Bright Agency, iar partenerul creativ este Kubis Interactive.

Despre Bucharest Technology Week

Bucharest Technology Week, organizat de Universum Events, reuneste lideri si pasionati de tehnologie pentru o saptamana de evenimente in tot orasul, cu focus pe cele doua locatii: Hotelul Athénée Palace Hilton si Piata George Enescu. De la conferintele de business care stau la baza conceptului, pana la expozitii mari si intalniri restranse, evenimentul creeaza o platforma de networking si invatare pentru cei 15.000+ participanti.

Miscarea se alatura evenimentelor similare din Londra, Berlin, Bruxelles, New York, São Paulo si Beijing printre altele, punand Capitala pe harta internationala a tehnologiei. Misiunea BTW este sa incurajeze inovatia si adoptia noilor tehnologii. Bucharest Technology Week sarbatoreste si sprijina mediul tehnologic romanesc, de la studenti, tineri profesionisti, antreprenori pana la directori executivi si alti factori de decizie din companii.

Despre Universum Events

Cu o experienta de peste 10 ani in organizarea de evenimente corporate premium, Universum Events si-a construit reputatia de adevarat arhitect in industrie.

Compania are propriile marci, precum Bucharest Technology Week, Internet & Mobile World si MyConnector si o divizie de evenimente personalizate: MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), axata pe evenimente de amploare pentru clienti, precum Microsoft Summit si Cisco Connect, dar si petreceri si zile ale companiei.

Compania detine cea mai mare licenta de team building din lume, oferind partenerilor sai concepte unice, devenite celebre in Europa si peste Ocean.

Incepand din 2017, Universum Events a adaugat portofoliului de concepte de succes, Hercules Trophy, cunoscut ca fiind cea mai cool competitie semi-atletica de pe planeta dedicata companiilor.

Un nou concept propriu marca Universum Events este Imobiliarium, expozitia tehnologizata de locuinte, in care vizitatorii pot vizualiza cu ajutorul Realitatii Virtuale o parte din casele si apartamentele din oferte.

