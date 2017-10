"Astfel, in anul 2017, in conditiile in care Romania este supusa in continuare, la 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, unui Mecanism de cooperare si verificare (MCV), tocmai pentru alinierea justitiei sale celor ale statelor cu traditii istorice democratice, nu se mai poate accepta intoarcerea in timp, la reglementari legislative existente anterior anului 1989, prin readucerea justitiei sub control politic si largirea nepermisa a atributiilor ministrului justitiei. Toate aceste modificari de esenta propuse de Ministrul Justitiei incalca flagrant Mecanismul de cooperare si verificare, rapoartele sale constante si fundamentele unei magistraturi firesti intr-un stat democratic. Aceste propuneri, odata intrate in vigoare, vor influenta cariera si activitatea profesionala a magistratilor pentru o perioada indelungata si vor produce dezechilibre in sistemul judiciar, aspecte ce au fost condamnate de Comisia Europeana in repetate randuri", se arata in memoriul transmis premierului Mihai Tudose si ministrului de resort Tudorel Toader de catre Forumul Judecatorilor din Romania. Pana la aceasta ora, documentul a fost semnat, conform Hotnews, de peste 1.000 de magistrati.

Mai mult, semnatarii eticheteaza pachetul de legi promovat de Tudorel Toader drept un "veritabil experiment judiciar", rodul unei "pregatiri neserioase" si cer "retragerea sa", dar nu oricum, ci "evitand intrarea in Parlament".

"Chiar daca proiectul contine si propuneri ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale magistratilor ori ale asociatiilor profesionale, formulate de-a lungul timpului, acestea reprezinta simple corectii ale sistemului actual, pregatirea neserioasa a unui veritabil experiment judiciar, in lipsa oricaror studii si prognoze, putand determina consecinte foarte greu sau chiar imposibil de remediat. Prin urmare, avand in vedere vointa majoritatii covarsitoare a magistratilor, va solicitam, pentru inlaturarea oricaror dubii privind deturnarea acestui proiect in defavoarea magistraturii, sa dispuneti retragerea sa (respingerea in Guvern, dupa caz, evitand inaintarea in Parlament), cerand Ministrului Justitiei sa initieze si sa dezvolte un dialog concret, efectiv, cu magistratii, Consiliul Superior al Magistraturii, asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, pentru a imbunatati cadrul legislativ, dupa efectuarea studiilor de impact cuvenite si dupa prezentarea unor motivari serioase si credibile referitoare la modificarile propuse, in scopul modernizarii justitiei, in acord cu Mecanismul de cooperare si verificare".

Imaginea deformata prezentata de ministrul Justitiei

Numarul mare al aderentilor la memoriul transmis premierului si ministrului este cu atat mai interesant cu cat, pornind de la situatia votului din CSM, ministrul Toader arata ca judecatorii sunt mai prietenosi cu pachetul sau de legi decat s-ar arata procurorii. "De ce oare parte din judecatori au fost pentru, dar in bloc toti procurorii impotriva? Dincolo de argumentele dansilor, pe care nu le contest, cred ca sunt si alte argumente", declara Toader, recent.

La emisiunea In fata ta, de la Digi24, Andreea Chis, membru in Consiliul Superior al Magistraturii, afirma recent ca ministrul Tudorel Toader ar trebui sa retraga propunerile facute la legile justitiei. Magistratul avertiza ca prin aceste modificari justitia nu va mai fi independenta. Astfel, fiecare roman ar avea de suferit.

Cert este, pana acum, ca Toader a declarat, imediat dupa avizul negativ dat de CSM, ca nu da inapoi de la controversatul proiect.