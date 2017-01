Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Dragos Doros, de eliminare a Formularului 088, obligatoriu pentru inregistrarea in scop de TVA, ar putea fi publicat vineri in Monitorul Oficial, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Viorel Stefan.

Prin Declaratia 088, introdusa in februarie 2015 si simplificata in vara lui 2016, un contribuabil este evaluat de catre functionarii Fiscului din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati economice in sfera TVA. Documentul a fost aspru criticat de reprezentantii oamenilor de afaceri, din cauza cresterii birocratiei, conform News.ro.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a cerut Guvernului sa elimine, in aceasta saptamana, “corvoada numita Formularul 088”, care a fost “cosmarul” oamenilor de afaceri si “o povara birocratica”, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate “abuziv”. Viorel Stefan a afirmat ca ordinul de eliminare al acestui formular ar putea fi publicat chiar vineri in Monitorul Oficial.

”Suntem in faza finala de evaluare a impactului privind eliminarea imediata a acestui formular. Credem ca in cursul zilei de maine ordinul presedintelui ANAF va fi la Monitorul Oficial”, a declarat Stefan. De asemenea, ministerul este in proces de evaluare a performantei actualei conduceri a ANAF si va anunta masuri ”in cel mai scurt timp”, potrivit lui Stefan.

Ministrul a atras atentia si asupra noului sistem de plati online, care s-a blocat, desi a functionat in timpul testelor. Autoritatile au decis reluarea platilor pe versiunea veche a programului. Ministerul Finantelor a anuntat, in decembrie, ca persoanele fizice pot plati online taxe si impozite pe portalul Ghiseul.ro.

