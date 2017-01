“Presedintele ANAF, impreuna cu specialisti din cadrul institutiei, a continuat astazi seria de intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri in vederea simplificarii procedurii ce urmeaza a fi adoptata de la 1 februarie anul curent, ca urmare a eliminarii formularului 088 – <<Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA>>”, a precizat institutia, conform News.ro.

Potrivit ANAF, discutiile au vizat “nevoia ca relatia dintre Fisc si contribuabili sa fie fundamentata pe principiul bunei credinte a contribuabililor, in scopul incurajarii unui mediu de afaceri bazat pe o concurenta loiala”. La dezbatere au participat membri ai grupului de lucru format din specialistii ANAF si reprezentanti ai CECCAR, UNPR, HORA, Consiliul National al IMM-urilor, Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din Romania, avocati specializati in fiscalitate si reprezentanti ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Saptamana trecuta, ANAF a anuntat ca a decis sa renunte la formularul 088, ajungand la concluzia ca, in prezent, contribuabilii furnizeaza deja o serie de informatii organelor fiscale prin formularele 010, 098 si 099, iar ANAF detine sau poate obtine de la alte institutii o serie de alte informatii ce pot fi utilizate in evaluarea intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice.

Prin Declaratia 088, introdusa in februarie 2015 si simplificata in vara lui 2016, un contribuabil este evaluat de catre functionarii Fiscului din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati economice in sfera TVA. Documentul a fost aspru criticat de reprezentantii oamenilor de afaceri, din cauza cresterii birocratiei.

