Intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, lege ce are ca obiect eliminarea unui numar de 102 taxe nefiscale printre care si cele percepute pentru operatiunile de inregistrare la Oficiul registrului comertului, va afecta veniturile Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, structura ce se ocupa cu procedura de inchiderea legala a societatilor inactive.