Kristiana, Ali si George sunt absolventi de Drept, dar adrenalina varstei de 23 de ani si un pic de curaj si inconstienta i-au determinat sa deschida o afacere intr-un domeniu pe care nu-l stiau. Asa au investit 130.000 euro intr-o cafenea cu specific oriental, Ganesha Caffe, "intr-un spatiu care nu promitea nimic", de 500 mp, inchiriat, in zona Barbu Vacarescu. Cum au facut rost de bani?

"Eu, de exemplu, mi-am vandut masina, George a avut niste terenuri si le-a vandut. Ideea e ca noi nu am plecat cu toti banii deodata, pentru ca ne-am gandit ca mai mult de 60.000-70.000 euro nu o sa ne trebuiasca. Apoi am mai luat de la parinti. A fost un risc foarte mare, toata lumea ne spunea ca suntem inconstienti. Dar am crezut in ceea ce face, am avut un impuls si am mers mai departe. Acum nu mai suntem genul de persoane care sa ia decizii pricipite. De multe ori stau de vorba cu George si cu Cristina si ne intrebam cum am facut atunci”, spune Ali Rababah.

Investitia a mers in cea mai mare parte din consolidarea casei in care se afla cafeneaua si in amenajarea spatiului propriu-zis care a durat 2 luni. Desi o are in prim-plan pe zeita indiana Ganesha, clientii vin aici pentru specificul arabesc si narghilea, mai ales ca tot ce inseamna oriental a prins bine in Romania, shaormerii, mancarea arabeasca, narghileaua, muzica, spune Kristina Rababah.

"Nu ne-am dorit sa fim intr-o zona de cafenele clasica. Ne-am dorit sa ne facem clientela noastra si avem propria identitate. Locatia noastra este, cumva, chiar opusul Centrului Vechi, adica nu este un pub, este un loc in care vii sa te relaxezi 2-3 ore. Nu era vad aici deloc, noi l-am format ", spun tinerii, care in prezent au 28 de ani.

De cand am deschis bucataria s-au dublat vanzarile.

Cei trei prieteni au deschis cafeneaua cu 4 angajati, insa acum numarul lor a ajuns la 23 dupa ce din aprilie 2017 au deschis bucatarie cu preparate libaneze. Mancarea a fost introdusa in meniu si pentru ca au cerut clientii, dar si pentru ca proprietarul spatiului in care au cafeneaua le-a propus sa cumpere un alt spatiu legat de local. Propunerea a venit intr-un moment in care fondatorii Ganesha se gandeau sa deschida o noua locatie, intr-o alta zona din Bucuresti.

"Ne-a crescut locatia extraordinar prin bucatarie. Noi in fiecare an am dublat vanzarile. De cand am deschis bucataria s-au dublat vanzarile, iar dupa ce o sa se aseze, o sa mai creasca cu 50%", spune Ali Rababah, care mentioneaza ca investitia in deschiderea bucatariei a fost 150.000 de euro.

Odata cu introducerea mancarii in meniu, creste si retentia clientilor, dar si cifra de afaceri (de la 190.000 euro in 2016 la 500.000 euro in 2017). Mai mult, fondatorii Ganesha vor sa introduca un meniu de pranz de 20-25 lei, care sa aduca clienti noi in local pe perioada zilei.

"Locatia noastra nu este de tranzit, stai o ora si ai plecat. Nu, petreci 2-3 ore. Clientii simt nevoia sa manance. Faptul ca nu aveam mancare ne afecta foarte mult", adauga Ali Rababah.

Cei mai multi romani ies in oras ca sa sarbatoreasca ceva.

Totodata, el subliniaza ca si romanii sunt tot mai cunoscatori si exigenti in privinta servirii in localuri. Insa, spre deosebire de Occident, Romania este inca in urma la capitolul cheltuieli la restaurant.

"E foarte mare diferenta intre Romania si ce se intampla afara. E alt nivel de trai, categoric. La noi cei mai multi ies in oras ca sa sarbatoreasca ceva", spune Kristina Rababah. "Sa iti permiti sa mananci in fiecare seara este de alt nivel, trebuie sa castigi destul de bine ca sa faci asta", o completeaza sotul ei, Ali Rababah.

Cei trei parteneri de afaceri au plan sa cumpere intreaga proprietate, de 750 mp, pe care se afla localul lor si peste doi ani sa deschida o noua locatie, cu un concept care nu exista in Romania, in zona de nord a Bucurestiului. Pana atunci, se asteapta la venituri in crestere cu 50% anul viitor.

"Destul de greu sa deschizi o afacere in HoReCa, mai ales in zona de food, unde sunt necesare avize de care nu era nevoie inainte. Plus ca pierderile pot fi mult mai mari daca nu esti atent in bucatarie, trebuie sa fii foarte atent la cat comazi, la cat folosesti. Este o piata in continua dezvoltare. Daca nu esti conectat la ceea ce faci este foarte greu sa te sustii. Chiar trebuie sa ai indentitate si lumea sa ajunga sa te caute lumea. Cel putin in HoReCa este o lupta acerba. Noi muncim si cand suntem acasa sau in vacanta", conchid proprietarii Ganesha Caffe.