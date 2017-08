Bloomberg, cunoscuta pentru sistemele de informare financiara si ca agentie de presa, este prima compania media care isi extinde activitatea in domeniul consultantei, potrivit Financial Times, scrie News.ro.

Granitele dintre consultantii media, agentiile de publicitate si furnizorii de continut sunt tot mai fine, pe masura ce presiunea data de veniturile din reclame face ca produsele media sa caute noi surse de crestere, intre care se numara organizarea de evenimente, comert online si, mai nou, consultanta corporate.

Bloomberg a lansat luna aceasta un nou serviciu prin care concureaza cu agentiile media si consulantii de management si are deja cinci clienti.

Compania va folosi date furnizate de produsele sale - inclusiv de sistemele de informare financiara, agentia de stiri si Bloomberg New Energy Finance - pentru a-si sustine serviciile de consultanta, care includ consultanta de brand si comunicare corporate.

”Strategia pe care o implementam acum este o incercare de a gasi un nou model de media”, a spus Justin Smith, director executiv al Bloomberg Media, pentru Financial Times.

Reprezentantii companiei sunt de parere ca oferta de consultanta, care ii costa pe clienti intre 150.000 si 200.000 de dolari pe luna, va duce la cresterea veniturilor din publicitate.

Initiativa este condusa de Andrew Benett, care s-a alaturat Bloomberg Media anul acesta, dupa ce a lucrat 13 ani la agentia de publicitate Havas. Din echipa mai fac parte profesionisti din companii precum McKinsey, Bain si Boston Consulting Group.

Compania are in vedere angajarea a 25 de oameni pana la finalul anului care sa se concentreze pe ”strategie si creatie”, in timp ce isi reorganizeaza intreg departamentul de vanzari media.

Ken Doctor, analist media la Newsonomics, este de parere ca extinderea activitatii Bloomberg este o ”mutare naturala”.

Mutarea vine dupa ce Google si Facebook continua sa isi creasca partea de piata, transformand industria de publicitate digitala. Potrivit unei previziuni eMarketer, in 2017 se asteapta ca cele doua sa controleze 60% din cresterea de piata.

Supus presiunii, Bloomberg ”isi permite luxul de a avea un plan pe termen lung si capacitatea de a petrece intre trei si cinci ani construind o afacere”, este de parere Doctor.

Bloomerg nu a oferit rezultate financiare, dar analistii estimeaza ca sistemele sale genereaza 80% din cele 9 miliarde de dolari venituri anuale. Totusi, anul trecut numarul sistemelor sale a scazut, din cauza costurilor.

Initiativa Bloomberg se incadreaza unui trend, evident de mai multi ani, acela al disiparii granitelor in domeniul consultantei.

Grupuri precum PwC, KPMG, EY si Deloitte si-au extins ariile de lucru, abordand digital marketing si consultanta legala.

Anul acesta, Accenture, PwC, IBM si Deloitte se numara intre primele 25 cele mai mari agentii de publicitate si servicii de marketing. Cresterea s-a datorat, in mare parte, achizitiilor.

Sursa foto: Indypendenz/Shutterstock