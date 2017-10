eJobs a lansat o publicatie tiparita dedicata profesionistilor in resurse umane. Revista "We Are HR" va oferi informatii esentiale si statistici relevante despre industrie si va pune in discutie tehnicile actuale de recrutare, precum si instrumentele si tehnologiile folosite in acest proces si modul in care acestea influenteaza viitorul unei noi generatii de candidati si angajati.