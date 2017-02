Veniturile operationale ale grupului au crescut cu 3,6% fata de 2015, pana la 31,93 milioane lei. ”Segmentul de tranzactionare al grupului a generat 85% din profitul net al anului 2016”, aata raportul. Activitatea de tranzactionare cu actiuni pe pietele BVB a crescut cu 10% in trimestrul al patrulea fata de perioada similara a anului anterior, pana la 2,96 miliarde lei, in timp ce de la inceputul anului valoarea tranzactiilor s-a situat la 9,46 miliarde lei, cu 6% peste valoarea tranzactiilor din anul 2015, conform News.ro.

La sfarsitul anului 2016, activele totale ale Grupului BVB erau de 173,08 milioane lei, in scadere fata de inceputul anului. ”Reflectarea in cadrul activelor curente ale Grupului BVB si a sumelor incasate de la societatile cu care Depozitarul Central are contract incheiat pentru plata dividendelor a condus la cresterea majora a numerarului si echivalentelor de numerar in totalul activelor. Astfel, sumele destinate platii dividendelor reprezentau la finele lunii decembrie 85% din numerar si echivalente de numerar”, se mentioneaza in raport.

Capitalurile proprii s-au situat la 108,15 milioane lei, usor mai scazut fata de inceputul anului, ca efect cumulat al distribuirii dividendelor aferente anului 2015 cuvenite actionarilor BVB si ai Depozitarului Central si al reducerii interesului minoritar alocat actionarilor minoritari ai Casei de Compensare Bucuresti, prin diminuarea capitalului social al filialei. De asemenea, trimestrul al patrulea al anului trecut a fost marcat de realizarea celui mai mare IPO a unei companii private la Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile celui mai mare operator de servicii medicale private din Romania, MedLife, (simbol bursier M), au inceput tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in urma unei oferte publice initiale (IPO) de 230 de milioane de lei, echivalentul a 50,5 milioane euro, pentru un pachet de 44% din actiunile companiei. Bursa de Valori Bucuresti are un actionariat divers si are o valoare de piata de 228,7 milioane lei (50,8 milioane euro), la ultimul pret de inchidere, de 29,80 lei/actiune.

