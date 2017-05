Teraplast (TRP), un business romanesc de materiale de constructii evaluat pe bursa la 307 mil. lei (67,5 mil. euro), mizeaza pe cresterea exporturilor in perioada urmatoare, in conditiile in care blocarea proiectelor de infrastructura locale, realizate de municipalitati cu fonduri UE, au dus la o scadere cu 23% a veniturilor in T1 2017.

Teraplast este lider pe pietele de tevi si granule din PVC, precum si pe pietele de profile zincate si panouri ‘sandwich’, folosite in special in constructiile industriale, dar si la constructiile de case.

“In a doua jumatate a anului trecut s-au terminat fondurile pentru precedentul exercitiu financiar european (n.red. 2007 – 2013). Cand s-au terminat fondurile pentru acest exercitiu financiar, statul nu a reusit sa depuna proiectele noi (n.red. pentru exercitiul 2014-2020), iar in prezent majoritatea acestora sunt in faza incipienta. Ne asteptam ca in a doua parte a anului sa inceapa proiectele, insa nu as vrea sa ma hazardez sa vorbesc in numele Guvernului sau a institutiilor responsabile de acest lucru”, a declarat Mircea Hotoleanu (foto) director general Teraplast.

Compania din Bistrita vinde in special tevi din PVC pentru proiectele de dezvoltare ale retelelor de canalizare din localitati, precum si alte produse pentru proiectele de infrastructura locala. Reprezentantii Teraplast nu au dorit sa mentioneze cat din afacerile companiei in 2016 au fost reprezentate de veniturile din acest tip de proiecte, insa afirma ca aceste vanzari, cat si vanzarile catre alte companii participante la proiectele de infrastructura reprezinta o parte semnificativa din afaceri.

