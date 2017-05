Ministrul Energiei, Toma Petcu, nu este de acord cu propunerea facuta anterior de Fondul Proprietatea (FP) privind o distributie importanta de numerar din conturile Hidroelectrica, catre actionarii companiei, inainte de listarea pe Bursa de Valori Bucuresti. In ceea ce priveste rezolvarea problemei investitiilor cu eficienta energetica redusa ale Hidroelectrica, Petcu a mentionat ca isi doreste trecerea in conservare a acestora.

Investitiile nerentabile

“Impreuna cu conducerea Hidroelectrica si consortiul de listare, am gandit mai multe strategii pentru rezolvarea problemei activelor neperformante. Noi speram ca hotararea finala, care va fi luata de o Comisie de listare formata la nivelul Ministerului, sa fie aceea ca o mare parte din activele in cauza sa fie trecute in conservare, astfel incat sa nu se prevada investitii in perioada urmatoare, dar sa ramana in continuare la dispozitia companiei”, a declarat Toma Petcu.

Potrivit acestuia, o alta varianta luata in considerare este infiintarea unei noi societati in cadrul careia sa fie transferate activele neperformante. “Am avut discutii atat cu Ministerul Apelor, cat si cu cei de la Apele Romane pentru preluarea lor, dar nu au fost interesati si intr-un fel ii intelegem. Am vorbit si cu Ministerul Agriculturii pentru preluarea investitiilor in irigatii, insa nici in acest caz nu s-a gasit o solutie pentru ca sumele necesare pentru finalizarea lor sunt destul de mari, indiferent de obiectivul final pe care il ai”, a explicat Toma Petcu.

Ministrul a subliniat importanta investitiilor la Hidroelectrica, afirmand ca a reprosat conducerii companiei, dar si fostului Consiliu de Administratie, ca nivelul acestora este foarte redus.

“Ma bucura cifrele companiei la nivel de venituri si profitabilitate, dar ma ingrijoreaza mult cifrele Hidroelectrica atunci cand vorbim de nivelul investitiilor; sa reusesti doar circa 30% din ceea ce tu ti-ai propus inseamna ca ai o problema acolo, ca exista un blocaj - recunoscut de altfel si de conducere. Le-am cerut sa ia masurile necesare pentru a debloca investitiile. Am cerut tuturor companiilor (n.red. din portofoliul Ministerului) ca minim 20% din veniturile pe acest an sa fie prinse in bugetul de investitii”, a declarat Petcu.

Urmareste integral interviul cu Ministrul Energiei

Distributia suplimentara de cash inainte de IPO

Intrebat daca va da curs sugestiei facuta de catre oficialii Fondul Proprietatea, privind o distributie importanta de numerar din rezervele de 1,5 miliarde lei ale Hidrolectrica, inainte listarea pe bursa, ministrul a raspuns negativ.

“Atat timp cat eu am cerut companiei sa faca investitii, ar fi total incorect sa cer sa faca si aceasta distributie. Chiar la discutia cu consortiul de listare se venise cu aceasta propunere, cu care insa nu am fost de acord. Ne-am exprimat pozitia ca nu este cazul; avem acea Ordonanta de Guvern care face referire atat la ce procent sa fie livrat actionarilor din profitul si din rezervele companiilor de stat si este suficeient. Nu ne dorim nicio plata suplimentara in avans, insa ne dorim foarte mult ca Hidroelectrica sa isi realizeze investitiile”, spune ministrul Energiei.

Intr-un interviu acordat anterior wall-street.ro, Ovidiu Agliceru, directorul Hidroelectrica, afirmase ca investitiile rentabile ale societati nu ar fi afectate in niciun fel daca s-ar lua decizia de distributie a lichiditatilor, insa chiar si asa hotararea apartine actionarilor (Ministerul Energiei si Fondul Proprietatea).

Listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori Bucuresti

In privinta IPO-ului Hidroelectrica pe Bursa de Valori Bucuresti, Toma Petcu sustine ca singurul punct important de rezolvat inainte de listare este reprezentat scoaterea din bilant a investitiilor nerentabile.

“Referitor la listare, totul depinde de cat de repede vor veni cu propuneri cei din consortiul. Noi suntem deschisi la orice solutie astfel incat sa ne asiguram ca la momentul listarii solutia aleasa sa nu afecteze in niciun fel solvabilitatea si interesele Hidroelectrica. Acum doua saptamani m-am intalnit cu consortiul de listare si mi-am exprimat intreaga bunavointa si disponibilitate pentru a lista Hidroelectrica intr-un timp cat mai scurt”, a mentioant ministrul.

La inceputul acestei saptamani, Andreea Lambru, numita presedinte al Consiliului de Supraveghere al societatii, a declarat ca Hidroelectrica nu mai are sanse sa se listeze anul acesta.