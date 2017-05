Ministrul spune ca aceasta misiune nu trebuie sa fie doar a sa, ci a intregului Guvern si chiar a tarii, pentru ca ar atrage atentia asupra Romaniei. Strategia sa include rezolvarea punctuala a problemelor care vin din trecut, pe fiecare directie in parte, si, in paralel, aplicarea unor strategii de crestere si dezvoltare.

Romania poate sa devina un jucator regional pe piata energiei, atat pe productie, cat si pe transport, furnizare si distributie. Suntem exportator net pe partea de energie electrica, anul trecut am exportat in medie 600 megawati pe zi si am importat 200 megawati. Ne dorim sa devenim exportator net si pe partea de gaze. Chiar daca exista teoria ca importam foarte multe gaze, insa, in realitate, in medie importam aproximativ 7-8% din consumul total. Procentul creste pe timp de iarna la 10-12, dar aceste importuri sunt facute de furnizori, prin contracte bilaterale. In rest, productia de gaze este asigurata intern”, a explicat ministrul.

Un rol important in acest plan il va juca si proiectul gigant ExxonMobil – OMV Petrom, care ar putea exploata cantitati semnificative de gaze naturale din Marea Neagra si pe care ministrul le vede interconectate cu gazoductul BRUA si vandute la tari din regiune, precum Bulgaria, Ungaria, Ucraina sau Republica Moldova.

Avem resursele necesare pentru a deveni un jucator important. Suntem foarte bine avantajati si trebuie sa ne jucam rolul foarte bine.

Gazoductul BRUA ar putea, de asemenea, sa aiba un impact semnificativ in planul ministrului, mai ales ca prin intermediul acestuia Romania va fi interconectata cu Austria, un hub energetic important, cu care s-ar putea dezvolta schimburi comerciale.

“In plus, am cerut Romgaz sa realizeze o strategie de dezvoltare a unor rezervoare, pe traseul BRUA, in care sa depozitam gazele pe timp de vara, la preturi mici, inclusiv pe cele extrase din Marea Neagra, urmand sa le vindem iarna la export sau pe piata interna. Acest lucru ne va ajuta sa fim un jucator important”, a mai spus ministrul.

Ce rol joaca partenerii straini?

O alta directie importanta pe care ministrul vrea sa mizeze, in planul sau de transformare a Romaniei intr-un jucator regional, este mentinerea si dezvoltarea de parteneriate strategice cu investitori straini, pentru diverse proiecte.

Un exemplu este la Hidroelectrica, unde sunt discutii cu vicepremierul Georgiei, o tara cu potential si cu resurse hidrologice, in vederea unui parteneriat pe termen lung, pe langa punerea in functiune a noilor capacitati programate local, de la Bretea si Rastolnita.

“O alta provocare majora este zona de energie nucleara, unde ne dorim sa dezvoltam ciclul integrat existent. Avem un memorandum cu chinezii pentru continuarea negocierilor pe reactoarele 3 si 4. Chiar daca, de-a lungul timpului, discutiile cu ei au fost in diferite stadii, dupa ultimele neocieri acestia par a fi mai flexibili si sper sa concretizam. Investitia totala ar fi de 5 miliarde de euro, din care statul roman trebuie sa suporte 3 miliarde. Apa grea depozitata la Drobeta Turnu Severin si infrastructura deja existenta pentru cele doua reactoare inseamna aproximativ 1 miliard de euro, pentru restul de bani urmand sa fie gasita o varianta, fie prin garantarea unui imprumut de catre stat, fie prin finantare directa”, a mai spus Toma Petcu.

Daca pe sectorul de energie regenerabila lucrurile sunt stabile in acest moment, ministrul afirma ca cea mai mare provocare ramane pe zona carbunelui. Acesta a detaliat in interviu in ce stadii se afla acum CE Oltenia si CE Hunedoara si ce planuri sunt pentru cele doua companii.

In finalul discutiei, ministrul a dezvaluit ca va propune in Guvern un proiect de realizare a unui terminal de gaze lichefiate la Marea Neagra, care sa fie realizat prin Oil Terminal, companie la care statul este actionar minoritar. Ministrul spune ca sunt discutii cu parteneri externi, dar si idei de finantare interna si ca un asemenea proiect ar fi extrem de important in planul de a deveni un hub regional.

Urmareste emisiunea integral pentru a afla planurile ministrului Energiei pe toate directiile si componentele din sectorul energetic romanesc.