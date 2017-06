Romania este in momentul de fata clasificata ca fiind o piata de frontiera de catre agentiile de evaluare MSCI si FTSE Russell, obiectivul declarat al BVB in ultimii ani fiind promovarea in categoria pietelor emergente. Miza upgrade-ului este reprezentata de sumele de pana la 20 de ori mai mari de bani pe care fondurile de investitii internationale le pun la bataie pentru plasamente in piete emergente, comparativ cu pietele de frontiera.

FTSE a inclus in septembrie 2016 Romania pe lista scurta a pietelor care ar putea sa fie promovate la statutul “emerging”, mentionand ca piata locala indeplineste 7 din cele 8 criterii cerute, problema ramanand lichiditatea. Agentia britanica nu detaliaza exact cerintele de lichiditate, mentionand doar necesitatea “unei lichiditati suficiente la nivel de piata pentru a sustine investitii globale considerabile”. Potrivit BVB, indeplinirea criteriului presupune un "anumit numar de companii mari, din perspectiva valorii de piata si a actiunilor disponibile spre vanzare, care sa inregistreze valori de tranzactionare ridicate".

De cealalta parte, Morgan Stanley Capital International (MSCI) a anuntat un set de criterii mult mai clar pentru indeplinirea cirteriului de lichiditate necesar statutului de piata emergenta. Astfel, americanii cer ca o piata emergenta sa aiba cel putin trei companii care, individual, sa aiba o capitalizare de 1,26 mld. dolari (5,18 mld. lei), un free float de 635 mil. dolari (2,5 mld. lei) si o lichiditate anuala relativa la free-float (annual traded value ratio - ATVR) de 15%. Reprezentantii MSCI subliniaza totodata ca vor promova o piata doar daca indeplinirea criteriilor este considerata ireversibila, incercandu-se astfel evitarea situatiei in care o piata este promovata doar datorita unui ‘boom’ de lichiditate temporar.

Sursa foto: BVB