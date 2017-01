Intrebati de presa daca intentioneaza sa modifice Legea 90/2001, Liviu Dragnea a spus: “Habar nu am. Cred ca nu”. Premierul desemnat a intervenit si i-a spus jurnalistului ca “nu stie la ce se refera”, moment in care Liviu Dragnea i-a dat asigurari ca “ii va explica el”. “Acea lege trebuie modificata, cei condamnati penal trebuie sa nu mai existe, ca sa nu mai fie dubii. Sa nu mai existe ca oameni. Acolo trebuie sa mergem”, a completat presedintele PSD, conform News.ro.

Un articol din aceasta lege nu i-a permis lui Liviu Dragnea sa fie propus la functia de premier, intrucat a fost condamnat in dosarul ”Referendumul”. Legea 90/2001 prevede ca pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate.

Sursa foto: Facebook personal