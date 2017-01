Reprezentantii mediului de afaceri trebuie sa trimita Fiscului, pana joi, propuneri concrete pentru a imbunatati procedura care va intra in vigoare de la 1 februarie, odata cu eliminarea formularului 088, de inregistrare in scopuri de TVA, in care sa fie prevazute solutii la eventuale probleme care ar aparea.

Noul presedinte al ANAF, Bogdan Stan, s-a intalnit marti cu oameni de afaceri, reprezentantii IMM-urilor si avocati specializati in fiscalitate in cadrul grupului de lucru care va identifica solutiile la problemele generate de eliminarea formularului 088. La discutii au mai participat reprezentanti ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), ai Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR), dar si patronatele din segmentul hotelurilor si restaurantelor (HORA), coform News.ro.

Totodata, au fost reprezentate Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Consiliul National al IMM-urilor si Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania. “Cu aceasta prima ocazie, presedintele ANAF a anuntat deschiderea totala a institutiei fata de mediul de afaceri, astfel incat activitatea acesteia sa simplifice interactiunea contribuabililor cu organele fiscale, contribuind, si in acest fel, la crearea unui mediu de afaceri sanatos”, anunta Fiscul intr-un comunicat.

Urmatoarea intalnire a grupului va avea loc peste doua zile, dupa ce mediul de afaceri trimite catre ANAF propunerile concrete. Prin Declaratia 088, introdusa in februarie 2015 si simplificata in vara lui 2016, un contribuabil este evaluat de catre functionarii Fiscului din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati economice in sfera TVA.

Documentul a fost aspru criticat de reprezentantii oamenilor de afaceri, din cauza cresterii birocratiei. ANAF a anuntat vineri ca a decis sa renunte la formularul 088, ajungand la concluzia ca, in prezent, contribuabilii furnizeaza deja o serie de informatii organelor fiscale prin formularele 010, 098 si 099, iar ANAF detine sau poate obtine de la alte institutii o serie de alte informatii ce pot fi utilizate in evaluarea intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice. "Pentru a evita blocarea activitatii de inregistrare in scopuri de TVA a contribuabililor si asigurarea continuitatii activitatii economice a acestora, intrarea in vigoare a ordinului de abrogare a formularului 088 este 1 februarie 2017, pana la aceasta data urmand sa fie actualizata noua procedura, precum si aplicatiile informatice", a precizat ANAF vineri.

Dupa renuntarea la formularul 088, Fiscul va folosi informatii de care dispuine in propria baza de date cu privire la istoricul si comportamentul fiscal al firmelor sau persoanelor fizice care sunt administratori, actionari sau asociati in firme. Decizia ANAF a venit dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a cerut Guvernului sa elimine, in aceasta saptamana, “corvoada numita Formularul 088”, care a fost “cosmarul” oamenilor de afaceri si “o povara birocratica”, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate “abuziv”.

Sursa foto: Maigi | Dreamstime.com