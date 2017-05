Adrian Dita ocupa, din noiembrie 2015 pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 – ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania, potrivit News.ro.

In 2004, el a obtinut o diploma in domeniul securitatii nationale in cadrul Colegiului National de Aparare..

In urma cu zece ani, Adrian Dita se casatorea cu Anca Alexandrescu, consilier de comunicare al premierului Adrian Nastase. Adrian Dita si Anca Alexandrescu au impreuna o fata si un baiat, gemeni. Cei doi au divortat in urma cu cativa ani.

In urma cu doua saptamani a fost aprobata o ordonanta de urgenta care modifica legea de functionare a Autoritatii Nationale in Telecomunicatii ANCOM, respectiv numirea presedintelui si vicepresedintilor acestei institutii se va face la propunerea Guvernului, asa cum era si inainte de modificare, dar cu aprobarea plenului Camerelor reunite. Inainte de aprobarea acestei OUG conducerea ANCOM era numita de catre presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in 3 mai, ca ”speta ANCOM seamana izbitor cu speta ordonantei 13”, el subliniind ca problema nu este de legalitate, ci de oportunitate si ca Guvernul inca nu a inteles care este rolul sau in arhitectura constitutionala. Presedintele a precizat ca Guvernul are o putere foarte mare si ”poate sa faca aproape orice, dar asta nu inseamna ca trebuie sa faca orice”, ci trebuie sa guverneze, sa ia decizii care sunt bune pentru dezvoltarea Romaniei, pentru apararea tarii, pentru intarirea si stabilizarea dezvoltarii.

