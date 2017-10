''Am fost invitat la congresul de azi al USR. Inteleg ca a fost o dezbatere si un vot in Biroul National la care unii au fost pentru si altii au fost contra invitarii mele. Am ales sa nu particip. Nu pot gira prin prezenta mea un congres viciat prin practici demne de PSD si PNL. Alegerile delegatilor din Bucuresti au fost anulate nestatutar, o spun parlamentarii juristi ai partidului, si refacute pe un sistem diferit de cel folosit in restul judetelor'', scrie pe Facebook Nicusor Dan.

Potrivit acestuia, exista ''o uriasa presiune'' pentru ca USR ''sa-si abandoneze misiunea'' si sa devina un ''partid ca toate celelalte''.

''USR-ul e constituit din oameni de buna credinta si poate inca sa-si realizeze misiunea pentru care s-a infiintat. In ianuarie la Sibiu si in mai la Cluj am incercat sa tin membrii USR cu picioarele pe pamant si sa le indic principalele riscuri pentru organizatie. Daca ar fi sa enunt azi principalele riscuri pentru USR, ele ar fi: 1) fanatismul si radicalizarea taberelor (rezultat al referendumului intern pozitionare / nepozitionare) - nimeni nu asculta argumentele rationale ale celuilalt; 2) toleranta la nelegalitate - incalcarea dovedita a statutului nu intereseaza; 3) lipsa de reactie la informatii false circulate prin retele informale'', arata acesta.

In opinia lui Nicusor Dan, viitorul presedinte al USR, indiferent care va fi acela, are ''un start foarte prost''.

''In orice caz, un start foarte prost pentru viitorul presedinte al USR, oricare ar fi el. Un presedinte care a incalcat deja statutul, ca membru al Biroului National, prin decizia pe alegerile din Bucuresti. Un presedinte ales la un Congres cu multe semne de intrebare, la care multi delegati au ales sa nu participe. Un presedinte fara legitimitate'', considera acesta.

Singurul punct aflat pe ordinea de zi a congresului extraordinar al USR, organizat in urma demisiei lui Nicusor Dan, este desemnarea viitorului presedinte al partidului pentru urmatorii doi ani, iar cei doi candidati ramasi in cursa sunt deputatul Dan Barna, care este si purtator de cuvant al USR, si senatorul Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii.

Cristian Seidler s-a retras din cursa in urma cu cateva zile, acuzand nereguli in selectarea delegatilor filialei din Bucuresti pentru congresul extraordinar de la Poiana Brasov.

Presedintele interimar al Uniunii Salvati Romania (USR), Levente Elek, a declarat pentru AGERPRES ca congresul partidului este statutar, iar ''boicotul'' unora dintre membrii formatiunii nu va afecta legitimitatea viitorului lider, ce urmeaza sa fie ales in cursul acestei zilei.

Sursa foto: Agerpres Foto