Noemi Ritea (43 ani) s-a nascut in Targu Mures, a urmat studiile unei facultati cu profil economic si s-a alaturat echipei Velux in anul 2002, cand a aflat de pozitia in cadrul companiei dintr-un anunt in ziar. Anterior lucrase inclusiv pentru Coca Cola.

“Am vazut pozitia deschisa in cadrul companiei intr-un anunt din ziar si am aplicat. Mi s-a parut atractiv sa lucrez cu arhitecti. Am trecut printr-o serie de interviuri, o politica pastrata si in prezent in cadrul companiei, in care ne alegem oamenii cu foarte mare atentie. Fara oameni buni si pregatiti nu poti face performanta. M-am angajat in cadrul companiei in anul 2002, in pozitia de director zonal. A urmat mutarea in Brasov, iar in doi ani de zile am ajuns director regional, intai in zona de Est a tarii, apoi in si dupa 10 ani am preluat operatiunile companiei”, a declarat Noemi Ritea (foto cover), director general Velux Romania.

In prezent, in cadrul producatorului de ferestre pentru mansarda Velux lucreaza circa 33 de angajati.