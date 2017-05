Producatorul german de motounelte agricole Stihl a demarat o investitie de 6 milioane de euro in extinderea spatiului detinut in Otopeni, care deserveste atat spatiul de birouri al companiei, un spatiu destinat showroom-ului de produse, un depozit, cat si un atelier de service specializat in mentenanta echipamentelor comercializate.

Proiectul, ce vizeaza extinderea spatiului, are termen de finalizare in prima parte a anului viitor.

„Avem in vedere o extindere pentru suprafata logistica de 3.000 mp impusa de dezvoltarea business-ului nostru, dar si extinderea cu 300 de mp a spatiului destinat pregatirii personalului tehnic. Facilitatea de training este unica la nivel national pentru industria noastra si vizeaza angajatii dealer-ilor Stihl din toata tara”, a declarat Ioan Mezei, director general Stihl.

In prezent, reteaua Stihl numara peste 360 de magazine la nivel national, iar compania a demarat inca anul trecut un amplu proces de reconfigurare vizuala a spatiilor comerciale, investitie evaluata la peste 5 milioane de euro.

„Numarul magazinelor care vor fi aduse la noi standarde in acest an va creste cu 80%. Cel mai inalt standard de magazin este denumit flagship store, la nivel national existand 50 de astfel de spatii. Anul acesta ne propunem sa inauguram cel putin 20 de magazine de acest fel". a mai punctat reprezentantul Stihl Romania.

Stihl: Utilajele cu acumulator iau locul celor clasice, alimentate cu carburant

Asa cum tendinta in domeniul auto este de a merge spre solutiile electrice, de la alimentarea cu combustie interna spre alimentarea cu energie, si domeniul motouneltelor agricole se afla intr-un plin proces de schimbare, iar echipamentele clasice folosite in domeniu, care functioneaza cu combustibil sunt, treptat, inlocuite de cele cu acumulatori din ce in ce mai performanti.

Din punct de vedere al produselor comercializate, Stihl va accentua focusul pe gamele cu acumulator. Compania germana va pune pe piata peste 15 utilaje si accesorii noi cu acumulator in gamele de motoferastraie, motocoase, foarfeci de gard viu, suflante si masini de tuns iarba.

„Utilajele cu acumulator reprezinta noua tendinta in domeniul ingrijirii curtilor, oferind mobilitatea echipamentelor cu motor termic, dar si noi functionalitati precum pornirea usoara, si greutatea redusa. Dezvoltarea unor astfel de echipamente este o tendinta fireasca a tehnologiei motoarelor care tind din ce in ce mai mult sa se indrepte spre zona electrica, fapt evidentiat mai ales in zona auto”, a mai adaugat Ioan Mezei.

Piata motouneltelor agricole, un domeniu in care se regasesc branduri precum Stihl, Husqvarna sau Ruris Craiova, a revenit pe crestere, estimarile aratand o evolutie importanta in cursul anului trecut, potrivit jucatorilor din piata, iar cresterea s-a resimtit ca urmare a politicilor fiscale care ar fi sporit nivelul consumului inclusiv in acest sector.

In acest fel, piata motouneltelor agricole a consemnat o crestere in 2016 si a ajuns, in valoare, la circa 150 de milioane de euro. Principalul producator de profil a fost compania Andreas Stihl Motounelte SRL (Stihl Romania), care a consemnat un plus de 20% in business, la o valoare de circa 30 de milioane de euro.