Banca Comercială Română clansează George Smart Protect, primul produs de asigurare pentru clienții microîntreprinderi și PFA, oferit împreună cu OMNIASIG Vienna Insurance Group. George Smart Protect poate fi achiziționat 100% online, din Magazinul George.

George Smart Protect propune o serie de beneficii (protecție prin asigurare) pentru clienții microîntreprinderi și PFA:

• Răspunderea civilă publică față de terți

• Asigurarea bunurilor mobile pentru incendiu și alte riscuri

• Asigurarea echipamentelor electronice

• Opțiuni suplimentare pentru protecție extinsă

◦ Asigurarea de răspundere a chiriașului față de proprietar

◦ Asigurarea bunurilor pentru daune cauzate de fenomene electrice

◦ Asigurarea banilor în numerar

◦ Asistență tehnică rapidă

Asistența tehnică la locație, prin personal tehnic specializat, se realizează pentru un număr de trei evenimente per an de asigurare, în limita a 2.500 lei per eveniment și suplimentar 1.000 lei pentru piese de schimb centrale termice/pompe caldură, instalații aer condiționat/climatizare, detecție, alarmare.

Plata primei se va achita în lei, către Asigurator, la termenul agreat. Plata primei de asigurare se efectuează anual sau lunar, în funcție de opțiune, prin debitarea automată a contului. Plata primei inițiale va fi debitată în momentul emiterii poliței de asigurare, iar perioada de valabilitate a poliței de asigurare este de trei ani.

George Smart Protect este disponibil în Magazinul George de la începutul lunii mai, iar mai multe informații despre produs se găsesc pe website-ul BCR.

Asigurarea poate fi accesată direct de pe telefon, din Magazinul George, de către clienții care au cont George pentru afaceri, în câțiva pași:

• Verificarea condițiilor de eligibilitate pentru încheierea asigurării și exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor

• Alegerea pachetului de asigurare care corespunde nevoilor afacerii

• Parcurgerea informațiilor precontractuale

• Confirmarea datelor de contact

• Selectarea datei de începere pentru pachetul de asigurare

• Stabilirea detaliilor de plată

• Semnarea digitală a documentelor contractuale

George Smart Protect este disponibil într-un pachet cu o acoperire de bază, care poate fi completat cu acoperirile opționale.

„Suntem în contact permanent cu antreprenorii din România și încercăm să le simplificăm experiența gestionării afacerilor printr-o ofertă digitală integrată, unică, în George. De data aceasta, marcăm o nouă premieră pe zona de asigurări și acces la servicii prudențiale, prin lansarea George Smart Protect - prima asigurare pentru microîntreprinderile și PFA-urile din România. Acest demers vine să susțină antreprenorii în a face alegeri financiare bune pentru ei și pentru afacerile lor, alegeri care să îi ajute să își protejeze investițiile. Pentru că o afacere, mai departe de aspectul financiar, înseamnă o investiție majoră de timp, pasiune și grijă pentru oameni”, a declarat Ramona Badea, Director Executiv Adjunct Produse și Segmente Retail, BCR.

„Împreună cu partenerul nostru BCR, lucrăm constant pentru a face asigurările cât mai accesibile și simplu de înțeles pentru cât mai mulți români. Vrem să contribuim la creșterea protecției mediului de business, astfel că lansăm acum această asigurare inovativă, special dedicată microîntreprinderilor și PFA-urilor din România, George Smart Protect. Este o soluție digitală simplă și eficientă de asigurare, care protejează aceste business-uri și le oferă siguranța continuității, chiar și când apare o situație neprevăzută”, a declarat Costi Stratnic, Vicepreședinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Pachetul de bază:

• Răspunderea civilă: Protecție împotriva prejudiciilor (vătămări corporale, deces și pagube materiale la bunuri) provocate terților din culpa ta.

• Asigurare pentru incendiu și alte riscuri: Acoperă bunurile (mobilier, utilaje, echipamente și alte bunuri de inventar care deservesc activității economice desfășurate) în cazul incendiilor și altor riscuri precum furtuna, furt prin efracție etc.

• Asigurarea echipamentelor electronice: Protejează echipamentele electronice fixe și portabile. În plus, în cazul daunelor parțiale la aceste echipamente, produse din riscuri asigurate, se acordă indemnizație pentru pierderea folosinței.

Pachetul de acoperire opțională:

• Răspunderea față de proprietarul spațiului închiriat

• Protecție împotriva daunelor cauzate de fenomene electrice

• Asigurarea banilor în numerar

• Asistență tehnică la locație: Acoperire pentru diverse avarii și probleme tehnice întâmpinate la sediul sau punctele de lucru ale afacerii tale.

