Cardurile premium sunt destinate clienților cu venituri ridicate și sunt o unealtă prețioasă pentru cei care obișnuiesc să meargă des în călătorii de afaceri. Printre principalele beneficii se numără accesul în lounge-ul aeroporturilor, un bancher personal și servicii bancare non-stop, dar băncile vin cu oferte speciale pentru clienții bogați, precum o experiență de „covor roșu” la Cannes, reduceri la serviciile BlackCab sau conturi premium pentru aplicațiile de dating. Iată care sunt ofertele disponibile în România și ce venituri trebuie să încasezi lunar pentru a te încadra.

Pentru acest articol am luat ca exemplu ofertele premium ale primelor cinci bănci din România ca nivel de active la finalul anului 2022. În plus, am adăugat oferta Revolut, fintech considerat a avea carduri de călătorie „prin excelență”. Unele oferte fac parte din campanii promoționale, așa că, înainte de a alege un card premium, este indicat să verificați încă o dată oferta băncii.

Cardurile premium: Banca Transilvania - Mastercard Gold Debit

Beneficii:

poți numi mai multe persoane care să aibă acces la contul tău și fiecare va primi câte un Mastercard Gold

poți primi un credit de până la 6 ori mai mare ca salariul tău (maximum 25.000 de lei)

înlocuirea cardului în regim de urgență

dacă ești în străinătate și nu poți folosi cardul (l-ai pierdut, ți s-a furat, s-a demagnetizat etc.), ți se asigură în regim de urgență o sumă de bani în numerar echivalentă cu cea pe care o ai în cont

asigurare de călătorie în străinătate gratuită

acces la salonul Business Class*

Costuri și condiții:

50 de lei – taxa de emitere

80 de lei pe an – taxa de administrare a contului

Pentru a obține un card Mastercard Gold Debit de la Banca Transilvania, nu există un venit minim obligatoriu. Cu toate acestea, trebuie să ai un cont curent deschis la BT și să îndeplinești criteriile de eligibilitate pentru a primi un astfel de card: să nu ai restanțe la plata altor credite sau datorii către alte bănci,

să nu ai conturi blocate sau restricționate, să nu fi fost declarat falit sau în incapacitate de plată.

Cardurile premium: BCR - Cardul George Platinum

Beneficii:

Ai asigurare de călătorie inclusă atât pentru tine cât și pentru cei care te însoțesc, acces în Business Lounge în aeroporturile din toată lumea și reduceri la parteneri premium.

Asigurare atunci când mergi în străinătate care cuprinde: asistență medicală pentru tine și pentru însoțitori, asigurare în caz de întârziere bagaje sau de plecare întârziată, asigurare în caz de tranzacții frauduloase, asigurare în caz de întrerupere concediu.

Cardul George Platinum îți dau acces în cele peste 1.400 Business Lounge-uri Worldwide: 10 intrări gratuite / an, cumulate pentru titularul cardului și invitați, în lounge-urile Priority Pass pe baza cardului bancar sau Priority Pass App.

Zero comisioane pentru retragerile de numerar de la orice ATM, din toată lumea.

Zero comisioane pentru plățile, prin George, către orice altă bancă din România

Primești bani înapoi în contul tău George, prin Moneyback

Curs de schimb preferențial, în limita a 2.000 euro/lună

Costuri și condiții:

Zero comision pentru administrarea Contului George, dacă:

Încasezi, lunar, cel puțin 10.000 lei

Faci minimum o tranzacție, prin George app sau o plată cu cardul

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile:

Cont George în RON - 40 lei / lună

Cont George în EUR - 0 lei / lună

Cardurile premium: BRD - Cardul Mastercard Platinum

Beneficii:

Ai acces în lounge-urile din aeroporturile partenere (Henri Coandă București, Cluj, Timișoara, Sibiu și Viena)

De la bilete considerate sold out, la idei de vacanțe extravagante sau hobby-uri, poți lăsa pregatirile în seama reprezentanților Concierge 24/7, iar tu te vei bucura pe deplin de experiențele dorite

Ai acces în peste 1400 saloane VIP ale aeroporturilor din întreaga lume. În fiecare an beneficiezi de 4 intrări gratuite

Dacă îți rezervi cazarea pe Booking.com, prin link-ul dedicat, cu Cardul Platinum și beneficiezi de cashback de până la 10%

Asigurare de sănătate + asigurare de călătorie

Poți câștiga o expriență de „covor roșu” la Cannes.

Costuri și condiții:

Comisionul de administrare pentru CARD PLATINUM este de zero lei/lună, cu condiția încasării de venituri recurente. Prin venit recurent se înțelege acel venit, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

provine din încasări cu caracter regulat : salarii, chirii, pensii, alocații, burse sau alte tipuri de venituri cu caracter regulat

este încasat lunar în conturile curente deținute de client la BRD

este în valoare de minim 12.000 lei/lună

Cardurile premium: ING Gold

Beneficii:

Ai reducere de 12% la toate serviciile BlackCab din București, Timișoara, Constanța, Iași și Cluj, dar și un preț preferențial pentru transportul către și de la aeroportul Henri Coandă din București.

Ai inclusă asigurarea de călătorie care este valabilă atât pentru tine, cât și pentru membrii familiei tale (soț/soție/partener de viață și maximum 5 copii până la vârsta de 21 de ani la momentul călătoriei) atunci când aceștia călătoresc împreună cu tine oriunde în lume

Serviciul de asistență rutieră, disponibil pe teritoriul Romaniei si Europei, care iti ofera compensatii pentru diverse costuri.

Curs valutar pesonalizat.

În perioada 1 noiembrie 2022 – 30 aprilie 2024 beneficiezi de 20% discount la restaurante atent selectate şi 10% - 15% discount la cazare. Lista unităților poate fi consultată AICI.

Intri gratuit în business lounge-urile aeroporturilor Otopeni, Timișoara și Cluj, de 3 ori pe an, dacă ai făcut cumpărături la POS (plaţi decontate atat la POS fizic cat si POS virtual) cu cardul tau Gold în valoare de minim 5000 lei, în ultimele 30 de zile .

Costuri și condiții:

Încasări lunare de 5.000 de lei. Dacă nu îndeplinești această condiție vei fi taxat cu 29 de lei pe lună.

Cardurile premium: Raiffeisen Bank - MasterCard Gold

Beneficii:

Ești inclus în programul Oferte Premium si beneficiezi astfel de reduceri substantiale pentru cumparaturile efectuate cu cardul de debit Gold la comercianții parteneri premium din România.

Posesorul de card (fără însoțitor) beneficiază de 2 intrări gratuite/an/aeroport în Business Lounge-urile din Aeroportul International Henri Coanda, Vienna International Airport, Aeroportul International Traian Vuia Timisoara, Aeroportul International Sibiu si Aeroportul International Avram Iancu Cluj-Napoca.

Ai asistență de călătorie oriunde în intreaga lume, beneficiezi de asistență medicala în strainatate și ai incluse în asigurare o serie de cheltuieli acoperite pe durata calatoriei in strainatate.

Costuri și condiții:

Trebuie sa deții venituri medii lunare de minimum 2.000 de euro sau 40.000 de euro în administrarea Raiffeisen Grup Romania, si o plată electronică efectuată lunar.

Cardurile premium: Revolut - Platinum Ultra

Benefiicii:

Acces la peste 1.400 de lounge-uri în aeroporturi din toată lumea, inclusiv la servicii conexe (restaurant).

clienții Ultra pot primi înapoi banii pentru zboruri, biletele de tren, cazarea sau biletele la evenimente diverse, în valoare de până la 5.000 de lire sterline.

O serie de avantaje incluse precum asigurarea medicală de urgență, acoperirea pentru probleme stomatologice, acoperirea pentru sporturi de iarnă.

Utilizatorii Ultra vor beneficia de cashback de 10% la cazările rezervate cu Revolut Sejururi (funcția de rezervare cazări inclusă în aplicație) și se vor bucura de acces nelimitat la schimbul valutar în 30 de monede, precum și de o limită de retragere de numerar de 2.000 lire sterline sau euro pe lună.

Oferta include credite și abonamente de la branduri, printre care Financial Times Premium, ClassPass, WeWork, NordVPN, Tinder și altele - în valoare totală de peste 2.100 lire sterline pe an.

Costuri și condiții:

260 de lei pe lună

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: